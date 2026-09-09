Нанков към Шишков от болницата: В живота има и по-важни неща от спора с теб

Депутатът от ГЕРБ Николай Нанков коментира във Facebook отсъствието си от днешния блицконтрол на регионалния министър Шишков в ресорната парламентарна комисия.

От публикацията му става ясно, че до него е достигнала новината, че министърът на регионалното развитие е изразил съжаление от отсъствието му.

Ето какво написа той:

Днес регионалният министър Шишков изразил съжаление, че ме няма на блицконтрола му в ресорната комисия в парламента. И аз съжалявам - хубав дебат щяхме да направим. Нищо, следващия път. И нетърпение личи у Шишков - изчезнал съм бил. Не съм - в живота има и по-важни неща от спора с него. Но няма да го бавя, да не се тревожи.

Благодаря на доц. Атанасов и целия екип на Клиниката по Хирургия на УМБАЛ "Софиямед" за чудесното отношение. Вече съм добре и всичко е наред.

А относно манипулациите на Шишков днес относно раздадените от него ДМС-та - та нали той си късаше ризата от сутрин до вечер, че е заварил продънен бюджет и едва ли не Апокалипсисът идва. Оказа се, че скандално лъже - защото очевидно е заварил пълен бюджет, в който са останали дори 1 млн. евро за ДМС-та. Та срещу това лицемерие негодуваме. И няма да спрем…

Задочният спор между Нанков и Шишков е свързан с размера и състоянието на бюджета на МРРБ и с изплатените допълнителни материални стимули в системата на министерството.