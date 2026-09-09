Журналистът и водещ на "История.БГ" Георги Ангелов: Свален съм от ефира на БНТ

БНТ е свалила от ефир журналиста Георги Ангелов. Във "Фейсбук" Ангелов съобщи, че вече няма да бъде нито водещ, нито редактор на "История.БГ", а от ефир е свалено и друго негово предаване - "До Европа и напред" по БНТ2. Решението му е било съобщено от новия програмен директор на държавната телевизия Светлозара Лазарова.

В поста си в социалната мрежа журналистът пише: "Прогресивно ми е.".

"Вчера бях извикан от програмния директор на БНТ и бях уведомен, че съм свален от ефир. Няма да водя повече "История.БГ", както не мога да бъда и редактор на предаването. Ще споделя тук какви са аргументите, когато ги получа в писмен вид, иначе ще е просто спекулация. Същевременно най-сетне официално ми бе казано, че е свалено и другото предаване, което водих по БНТ2, "До Европа и напред".

Признавам, това е наистина ефективен начин да бъда накаран да млъкна. Впрочем, въпреки всичките си усилия, дори Кошлуков не успя да го стори през изминалите години.

За мен бе върховна отговорност да работя с всички вас в името на истината", заявява Георги Ангелов.

Това е поредният случай, в който работата на Георги Ангелов като журналист става мишена на ръководството на държавната телевизия. Той бе в конфликт с бившия дългогодишен генерален директор Емил Кошлуков.

Емблематичен бе скандалът около заплахите отправени срещу Ангелов като водещ на предаването "Денят започва с култура" от тогавашния министър на културата от ГЕРБ Вежди Рашидов. Преди десет години Рашидов "посъветва" Георги Ангелов да внимава какво говори, защото държавата му плаща заплатата.

Георги Ангелов е известен и с ярките си позиции по обществени проблеми, критикувал е често властта и е особено критичен към посоката, в която Радев-Йотова водят България.

Последваха бурни реакции:

Теодор Ушев: "Безобразие, абсолютно безобразие и цензура!!!"

Силвия Чолева: "Хайде, честит 9 септември. Марин казваше, че ще ни бесят по дърветата. Предстои. Червена ченгесарска паплач".

Стефан Тафров: "Очаквано, уви. И скандално."

Димитър Атанасов: "Отблъскващо е, но не е неочаквано. И не липсва логика, ако погледнем от страната на програмния директор. Поръчката е ясна - от екрана ще започне да се лее просташки национализъм. Не защото преди не се е случвало, а защото имат нужда да бъде само това, да няма нищо друго."

Емил Джасим: "Да го направят точно в навечерието на 9-и септември е съвсем целенасочено. Просто показват, че отново те управляват и ще го правят по същия комунистически начин."

Това не е първи трус в предаването. През 2018 г. от него трябваше да си тръгне водещият Горан Благоев с мотива, че има и друго предаване - "Вяра и общество".