Стоянов разреши преминаване на чужди военни сили през България

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова съобщи по време на откриване на планарното заседание, че министърът на отбраната Димитър Стоянов е уведомил парламента за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили.

В заповедта се посочва, че се разрешава и изпращането извън граница на военнослужещи за участие в учения.

Министър Стоянов е изпратил уведомлението в изпълнение на Закона за отбраната и Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и въоръжени сили.

В дневния ред на парламента днес депутатите продължават с второто четене с промени в Закона за защита на потребителите, част от които са свързани с договорите от разстояние.