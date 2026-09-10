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Стоянов разреши преминаване на чужди военни сили през България

Това стана ясно от председателя на НС Михаела Доцова

10.09.2026 | 11:15 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова съобщи по време на откриване на планарното заседание, че министърът на отбраната Димитър Стоянов е уведомил парламента за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили.

В заповедта се посочва, че се разрешава и изпращането извън граница на военнослужещи за участие в учения. 

Министър Стоянов е изпратил уведомлението в изпълнение на Закона за отбраната и Закона  за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и въоръжени сили.  

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В дневния ред на парламента днес депутатите продължават с второто четене с промени в Закона за защита на потребителите, част от които са свързани с договорите от разстояние. 

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Тагове:

Димитър Стоянов Министерство на отбраната военни преминаване
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