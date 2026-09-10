СЕМ ще изслуша Милена Милотинова по случая с Георги Ангелов

Съветът за електронни медии (СЕМ) ще изслуша генералния директор на Българската национална телевизия (БНТ) и Управителния съвет на обществената медия за планираните програмни промени, включително по повод освобождаването на журналиста Георги Ангелов като водещ на предаванията „История.БГ“ и „От Европа и напред“ по време на представяне на шестмесечния отчет на обществената телевизия.

Това реши днес на редовното си заседание медийния регулатор, съобщи Съюзът на журналистите в България.

Точката беше внесена от члена на СЕМ Пролет Велкова като извънредна.

В сряда, 9 септември, журналистът Георги Ангелов, водещ на предаването "История.БГ", съобщи, че е свален от ефир. От БНТ пък съобщиха, че не се разделят с журналисти, а предстоят промени в програмната схема.