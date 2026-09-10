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Левски без сектор А за следващия домакински мач

Наказанието ще бъде срещу Лудогорец или ЦСКА

10.09.2026 | 17:07 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Левски ще трябва да затвори сектор "А" за следващото си домакинство. Това реши Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз след вчерашния двубой за Суперкупа на България, загубен от "сините" с 2:4 срещу ЦСКА.

След края на финала се случи опасен инцидент с пресаташето на армейците Виктор Игнатов - стъклена бутилка, хвърлена от сектор "А", удари в главата бившия спортен журналист. Клубът от "Герена" беше санкциониран и парично. 

Интересно е, че следващият домакински мач на "сините" е срещу Лудогорец. Ако двубоят бъде отложен, идва домакинството срещу ЦСКА.

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