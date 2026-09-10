Какво знаем за лагера край Габрово, в който се обучават руски военни?

Тренировъчният център "Алфа-Метал" в село Междене, Габровска област, е посочен за лагер, в който ветерани от специалните сили на западни страни обучават руски граждани и военнослужещи. Това се посочва в меморандум, изготвен за Австралийската служба за секретно разузнаване (ASIS) и предназначен за споделяне с партньорски държави в рамките на разузнавателния формат Five Eyes. Информацията беше огласена от The Telegraph, след като британското издание получи копие от него, пишат от Frontline Monitor.

Меморандумът цитира разговори с трима австралийски граждани - двама бивши членове на специалните сили и действащ резервист, които твърдят, че са били поканени да станат инструктори в лагери в България и Сърбия, които приемат руски клиенти. Разговорите с тях са водени от посредник, чието име вестникът не разкрива от мерки за сигурност. На тази основа оценката стига до извод "с висока степен на увереност", че запасняци от западни армии са наемани да обучават руснаци, сред които действащи военнослужещи.

За лагера в Междене се твърди, че наема инструктори с различен професионален опит

Това включва Special Air Service (SAS) на Обединеното кралство, Commando Regiment на Австралия и Navy SEALs в САЩ. Според меморандум след 2022 г. частни тренировъчни центрове на територията на Европа са продължили да приемат граждани на Руската федерация за курсове като "напреднала подготовка за близък бой". Двамата бивши оператори твърдят, че настоящи служители на центъра са им съобщили за курсисти от Русия и през 2025 г.

Самата база е публична и лесна за намиране.

"Международни центрове за специална подготовка по охрана и сигурност Алфа-Метал" ЕООД е вписано в Търговския регистър на 11 август 2014 г. със седалище Габрово; управител и едноличен собственик е Димитър Друмчев. Сайтът на компанията описва терен от 30 хектара с полигон за бой в населено място, открито стрелбище, лекционни зали, общежитие и собствена летателна площадка с 535-метрова писта за излитане и кацане.

Дружеството е представено като българския клон на британската Alfa Metal Ltd. Ценоразписът потвърждава мащаба на дейността, описана от британското издание: курсът за снайперисти от второ ниво се извършва 4950 евро, курсът по лична охрана - 3 300 евро, а комбинираното обучение с дронове - 5 500 евро. Сред изброените клиенти на страницата "За нас" са Gazprom International B.V. и "Газпром зарубежнефтегаз".

Руската връзка е лесно проследима

Частното предприятие "Алфа Регион" със седалище в Санкт Петербург поддържа страница на уебсайта си, озаглавена "Център за специална подготовка", за чието съществуване Frontline Monitor може да потвърди. На нея е описан център, основан през 2006 г. в Габрово, с инструктори "с голям опит в специалните подразделения на армията и полицията в България, Русия, Гърция, Израел, САЩ и Украйна". Предлага се още курс за частни военни изпълнители, предназначен за лица, които се намират в "нестабилни райони и райони с повишен риск".

Това дословно е текстът, цитиран от The Telegraph като реклама на лагера. На сайта на "Алфа-Метал" обаче към същата дата вече не се вижда препратка към "Алфа Регион" - нито в английската, нито в българската, нито в руската му версия.

Отговорът на центъра пред The Telegraph минава на три етапа. Говорител заяви, че "Алфа-Метал" никога не е наемал бивши членове на SAS, не поддържа контакт със Силите за специални операции и не е провеждал курсове с руснаци от началото на пълномащабната инвазия нахлуване в Украйна. Връзката с "Алфа Регион" той обяснява със "сходство между имената на независими юридически лица".

Когато журналистите му показват страница от сайта на самия център, в която е споменато за "партньорско споразумение" с петербургската фирма, говорителят признава за "исторически професионални контакти". Той отбелязва, че центърът е "започнал преглед на архивните маркетингови материали", за да коригира "остаряло съдържание". Официалното становище завършва с категорично отхвърляне на обвинението, че компанията използва или е използвала бивши членове на британския SAS или други западни специални сили за обучение на руснаци или на хора, които възнамеряват да воюват в Украйна на страната на Русия.

Две публични следи обаче заслужават отделно внимание

На промоционална страница за инструкторите си центърът е сложил снимка с емблемата на SAS, а преди половин година е публикувал в LinkedIn обява, през която търси "гражданин на Обединеното кралство" със "силен оперативен опит и доказан инструкторски опит". В нея се казва:

"Понастоящем търсим опитен инструктор от SAS, който да се присъедини към екипа ни."

В списъка на сайта фигурира и американски гражданин, който според своя публичен профил е служил 12 години в Командването за специални операции на Сухопътните войски на САЩ и в Националната гвардия на Тексас. Профилът му изброява парашутен курс и програма за подготовка на рейнджъри (1987), курс за операции в джунгла и подготовка за разузнавач-плувец (1988) и курс за далечно наблюдение (1990). The Telegraph не го назовава; профилът му е публично достъпен.

Тези следи сами по себе си не доказват, че бивш член на SAS реално е бил нает, нито че инструктори от западни държави са обучавали руски военнослужещи на българска територия от февруари 2022 г. насам. Те показват обаче, че центърът публично е търсил инструктор с опит в SAS, както и представя сред екипа си човек с опит в Силите за специални операции на САЩЩ.

Сред представители на SAS твърденията бяха посрещнати със скептицизъм. Няколко души от общността на полка споделиха пред The Telegraph, че подобна дейност би представлявала предателство спрямо основни ценности на елитната част. Неназован източник от високо ниво допълва, че не знае за ветерани, обучаващи руснаци:

"SAS е малка общност и хората говорят. Ако някой правеше това, щяхме да знаем."

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Той оценява броя на ветераните от полка на около 5 000 души, срещу най-малко 25 000, които според него се представят за такива, защото "това стои добре в автобиографията им". Фил Кампиън, бивш щаб-сержант от 22-ри полк на SAS, определя подобна дейност като неетична и допуска, че с нея би се заел само човек, който е "напълно отцепил се" или е "движен от долара".

Полковникът от резерва Дейвид Уайт отбелязва, че ветерани от специалните сили отдавна преминават към частния сектор за военно консултиране, но според него полкът не би проявил особено съчувствие спрямо ветеран, хванат да обучава руснаци. Британското министерство на отбраната отказва коментар по въпроси, свързани със специалните сили и разузнаването, и препраща към Закона за националната сигурност, който дава на службите и полицията инструменти "да откриват и осуетяват заплахи".

The Telegraph припомня, че действащите законодателства на Австралия и Обединеното кралство забраниха на ветерани от специалните сили да използват собствената си подготовка, за да помагат на чужда държава. По данни на вестника меморандумът вече е предмет на разследване в ASIS, но източник, близък до случая, очаква резултатите да бъдат споделени с властите в Лондон и Вашингтон.

Една от хипотезите, които The Telegraph предлага за това търсене на подготовка извън Русия, е недостигът на хора и натискът върху руската система за попълване и обучение на войските. Според оценка на Център за стратегически и международни изследвания (CSIS) руската армия е понесла най-малко 1,4 млн. убити, ранени и изчезнали от февруари 2022 г. до юни 2026 г., а цитираните западни оценки за броя на убитите достигат 500 000.

На 29 август западни официални лица заявиха пред The Guardian, че руската армия жертва средно по около 6 000 души месечно повече, отколкото успява да набере, при приблизително 1 000 новопостъпили дневно. The Telegraph допуска, че проблемите с подготовката на попълненията може да са подтикнали руски военнослужещи да търсят курсове извън страната, за да подобрят уменията си или да компенсират недостатъци в първоначалното си обучение.

Това обаче е хипотеза на редакцията на британския вестник. Меморандумът, поне във вида, представен от британското издание, не посочва нито един конкретен руски курсист, военна част или маршрут от учебния център към фронта.

Именно българските институции могат и трябва да извършат проверка на място относно най-ключовия елемент от цялото твърдение: кой е посещавал полигона в Междене в периода след февруари 2022 г. и с какви документи за самоличност.