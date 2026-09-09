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Брутален обрат: ЦСКА вдигна Суперкупата на България

Резултатът беше 4:2 за Червените

09.09.2026 | 20:32 ч. Обновена: 09.09.2026 | 20:45 ч. 101

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

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ЦСКА е новият носител на Суперкупата на България, обръщайки и побеждавайки Левски с 4:2 на националния стадион "Васил Левски", пишат от Gol.bg.

Сблъсъкът предложи две коренно различни полувремена. Първото беше равностойно, с лек превес за "сините",които откриха резултата чрез Сержиньо пет минути преди почивката.

След подновяването на играта обаче ЦСКА реагира като ужилен и тотално надигра противника си, пращайки го в много тежък нокдаун в рамките на двайсетина минути, в които Жоел Цварц се разписа два пъти, а между попаденията му Стефано Сенси реализира отсъдената за "червените" дузпа.

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Десетина минути преди края на мача и двата отбора останаха с човек по-малко заради директни червени картони на Кристиан Димитров и Макс Ебонг.

Малко преди края на редовното време ЦСКА вкара четвърти гол. Питас се опита да центрира, но топката рикошира в Алдаир и матира Вуцов. Левски отвърна с гол от дузпа на Евертон Бала, но нямаше сили и време за нещо повече.

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