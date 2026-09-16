5 вкусни рецепти срещу подут корем

През есента мнозина от нас инстинктивно заменят по-леките храни с по-тежки, но често пъти това води до стомашен дискомфорт. Решението не е да се откажете от любимите вкусове, а да ги замените с по-леки версии, използващи есенни продукти, фибри и противовъзпалителни подправки като джинджифил, куркума и канела.

Ето пет рецепти, които правят точно това:

Есенна крем супа с тиква, джинджифил и куркума

Необходими продукти (за 4–6 порции):

700 г тиква, обелена и нарязана на кубчета

1 малка жълта тиквичка, нарязана

1 чаша царевица (прясна или замразена)

1 глава лук, нарязана на кубчета

3 скилидки чесън, смачкани

1 парче пресен джинджифил (около 3 см), настърган

1 ч. л. куркума

½ ч. л. лют червен пипер

1 стрък лимонова трева

1 с. л. мисо паста

400 мл кокосово мляко

800 мл зеленчуков бульон

2 с. л. кокосово масло или зехтин

сол и черен пипер на вкус, сок от ½ лимон

Загрейте кокосовото масло в голяма тенджера с дебело дъно. Задушете лука и чесъна до омекване – около 3-4 минути. Добавете настъргания джинджифил, куркумата, лютия пипер и счуканата лимонова трева. Разбъркайте за 1 минута, за да се разкрият ароматите. Прибавете тиквата, тиквичката и царевицата. Разбъркайте, за да се покрият с подправките. Залейте със зеленчуковия бульон и оставете да заври. Намалете огъня и варете 30-40 минути, докато зеленчуците омекнат напълно. Извадете стръка лимонена трева. Добавете кокосовото мляко и мисо пастата. Разбъркайте добре. Пасирайте супата до гладкост с пасатор. Ако е прекалено гъста, добавете малко топла вода. Подправете със сол, черен пипер и лимонов сок. Сервирайте топла.

Супа от тиква с аспержи, джинджифил и куркума

Необходими продукти (за 4–6 порции):

500 г тиква, обелена и нарязана

1 тиквичка, нарязана

200 г аспержи, почистени и нарязани на парчета

1 малък карфиол, разделен на розички

2 домата, нарязани

1 морков, нарязан

1 глава лук, нарязана

3 скилидки чесън, смачкани

1 парче пресен джинджифил (около 3 см), настърган

1 ч. л. куркума

1 люта чушка, нарязана (по желание)

1,2 л зеленчуков бульон

2 с. л. гхи или кокосово масло

сол, черен пипер и щипка лют пипер на вкус

Загрейте гхи в голяма тенджера. Задушете лука, чесъна и лютата чушка до омекване. Добавете джинджифила и куркумата. Разбъркайте за 30 секунди. Прибавете моркова, тиквата, тиквичката, карфиола и доматите. Разбъркайте и задушете 5 минути. Залейте с бульона и оставете да заври. Намалете огъня и варете 30-40 минути.

Добавете аспержите през последните 10 минути от варенето – така запазват цвета и хранителните си вещества. Пасирайте супата до гладкост. Подправете със сол, черен пипер и щипка лют пипер. Сервирайте топла, по желание с препечени семки или крутони.

Източник: 5 есенни рецепти срещу подут корем