5 вкусни рецепти срещу подут корем

През есента мнозина от нас инстинктивно заменят по-леките храни с по-тежки, но често пъти това води до стомашен дискомфорт. Решението не е да се откажете от любимите вкусове, а да ги замените с по-леки версии, използващи есенни продукти, фибри и противовъзпалителни подправки като джинджифил, куркума и канела.
Ето пет рецепти, които правят точно това:
Есенна крем супа с тиква, джинджифил и куркума
Необходими продукти (за 4–6 порции):
- 700 г тиква, обелена и нарязана на кубчета
- 1 малка жълта тиквичка, нарязана
- 1 чаша царевица (прясна или замразена)
- 1 глава лук, нарязана на кубчета
- 3 скилидки чесън, смачкани
- 1 парче пресен джинджифил (около 3 см), настърган
- 1 ч. л. куркума
- ½ ч. л. лют червен пипер
- 1 стрък лимонова трева
- 1 с. л. мисо паста
- 400 мл кокосово мляко
- 800 мл зеленчуков бульон
- 2 с. л. кокосово масло или зехтин
- сол и черен пипер на вкус, сок от ½ лимон
Загрейте кокосовото масло в голяма тенджера с дебело дъно. Задушете лука и чесъна до омекване – около 3-4 минути. Добавете настъргания джинджифил, куркумата, лютия пипер и счуканата лимонова трева. Разбъркайте за 1 минута, за да се разкрият ароматите. Прибавете тиквата, тиквичката и царевицата. Разбъркайте, за да се покрият с подправките. Залейте със зеленчуковия бульон и оставете да заври. Намалете огъня и варете 30-40 минути, докато зеленчуците омекнат напълно. Извадете стръка лимонена трева. Добавете кокосовото мляко и мисо пастата. Разбъркайте добре. Пасирайте супата до гладкост с пасатор. Ако е прекалено гъста, добавете малко топла вода. Подправете със сол, черен пипер и лимонов сок. Сервирайте топла.
Супа от тиква с аспержи, джинджифил и куркума
Необходими продукти (за 4–6 порции):
- 500 г тиква, обелена и нарязана
- 1 тиквичка, нарязана
- 200 г аспержи, почистени и нарязани на парчета
- 1 малък карфиол, разделен на розички
- 2 домата, нарязани
- 1 морков, нарязан
- 1 глава лук, нарязана
- 3 скилидки чесън, смачкани
- 1 парче пресен джинджифил (около 3 см), настърган
- 1 ч. л. куркума
- 1 люта чушка, нарязана (по желание)
- 1,2 л зеленчуков бульон
- 2 с. л. гхи или кокосово масло
- сол, черен пипер и щипка лют пипер на вкус
Загрейте гхи в голяма тенджера. Задушете лука, чесъна и лютата чушка до омекване. Добавете джинджифила и куркумата. Разбъркайте за 30 секунди. Прибавете моркова, тиквата, тиквичката, карфиола и доматите. Разбъркайте и задушете 5 минути. Залейте с бульона и оставете да заври. Намалете огъня и варете 30-40 минути.
Добавете аспержите през последните 10 минути от варенето – така запазват цвета и хранителните си вещества. Пасирайте супата до гладкост. Подправете със сол, черен пипер и щипка лют пипер. Сервирайте топла, по желание с препечени семки или крутони.
Източник: 5 есенни рецепти срещу подут корем
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