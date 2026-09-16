Жена опроверга твърденията за Калушев, твърди, че е имала връзка с него ВИДЕО

На брифинг преди дни относно случая "Петрохан" - "Околчица" криминалният психолог Росен Йорданов обяви, че няма доказателства Ивайло Калушев някога да е имал връзка с жена. Сега обаче се появява нова версия. Жена, на име Паулина Иванова, която живее в САЩ, заяви, че е имала сериозна интимна връзка с Калушев в периода между 1994 и 1996 г.

Иванова твърди, че отношенията им не са били пазени в тайна, познавали са семействата си и са предприемали общи пътувания до хижи в Рила, Пирин и Витоша. Двамата са посещавали и пещерата Духлата. Иванова категорично отхвърля твърденията, че Калушев не е имал връзки с жени, като подчертава, че нейният личен опит доказва обратното.

В публикацията си тя коментира и разследването на трагедията "Петрохан – Околчица", при която загинаха шестима души. Иванова повдига въпроси относно действията на разследващите и липсващата според нея публична информация за мобилни телефони, дронове и компютри.

Ето какво пише тя в публикация, която сега е изтрита, но е споделена от други поддръжници на Калушев:

Моята връзка с Иво беше интимна и продължи с месеци от 1994 до 1996 г. Беше сериозна. Даже се запозна с майка ми. Бяхме нормална двойка, занимавахме се с нормални неща, с които се занимават милиони 19 и 20 годишни момчета и момичета, които са влюбени. Ходихме си на гости., ходихме по хижи на Витоша, на Пирин, Рила, заведе ме в Духлата, после спахме в чували под открито небе. Имам десетки спомени и истории с големи емоционални преживявания, които никога няма да забравя и ще споделя с вас един ден!

Иво ме е водил на гости на негови приятели, водел ме е даже до офиса на спасителната планинска служба на Попа за екипировка и срещи…. И т.н. Била съм у тях, той у нас, запозна се с моя съквартирант (заведе го и него на пещера)

Стига с тези ДОЛНИ ЛЪЖИ и НЕЗАКОННИ КЛЕВЕТИ, че Иво не е имал връзка с жена!

Удря ме право в сърцето! И то точно на рождения му ден!

Повръща ми се само като чуя крещенето на единия “разследващ”! Няма ли един нормален човек, който да говори човешки и да обясни къде са мобифоните, дроновете, комповете? Искаме да знаем кой е заплашвал Иво и приятелите му!

Самсара е страшно нещо.

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Моят съвет: избягайте в планината, живейте сред природата, сред голяма градина, изключете телевизора и използвайте мобифона само за музика и приятели…. Спрете да следите новините.

Няма смисъл и полза да се занимаваме с тези незначими, слабоумни и безинтересни същества, които ще бъдат забравени утре!

Истината за момента е недостижима….

Живейте в светлината на добрите хора, като Иво, тибетските учители и хора като петимата, заедно с Ники и Сашко.

Ще ги познаете по енергията им, по думите, които използват и нещата, които вършат! Такива хора лесно се забравят! Иво ще се помни от много хора за дълго време!!!

Обичаме те, Иво!

Обичаме ви, момчета!

Към момента няма официално институционално потвърждение на детайлите от разказа на Иванова.

Тя сподели и видео за рождения ден на Калушев.

"Преди 52 години се е родило едно вълшебно момченце. Благодаря ти, Стела, че даде на света, и на мен, Иво, този прекрасен човек", казва тя пред картина на Калушев.