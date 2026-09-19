Хит за сезона: Балетни жилетки

Есента настъпва, а това значи, че е време за подмяна на гардероба. Вече усещаме по-хладния въздух, особено сутрин и вечер, и започваме да мислим за носенето на горнища или блузи с дълъг ръкав.

Все пак, в ранната есен сме и е рано за якета. Суичерите, болерата, жилетките и ръкавите най-често се използват в това време. А сега абсолютен хит стават един тип жилетки - балетните, съобщават от британското издание на "Cosmopolitan".

Знаете, че балетните пантофки също са много модерни от няколко години насам и също са перфектни за ранната, топла есен. Така че - ще сте в тон с тях.

Балетните жилетки стават все по-популярни и са идеални за преходното време. Те са с дълъг ръкав, обвиват ви - така че пазят от хладното време. Но не са впити и дебели, от тънък и нежен плат са, така че няма да ви е топло и да се потите с тях в слънчевите есенни дни.

А какво представляват? Нежни, фини, кокетни са. С дълбоко V-образно деколте. Може да са леко широки - около ръкавите и под гърдите. Но някои са впити. Задължително завършват с нежни, тънки връзки и шнурове, така придават женственост и финес. Понякога те оформят панделка.

Стоят сладко и точно като нещо, което балерина би носила. Традиционно са едноцветни. Едновременно изглеждат семпло, но много стилно.

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