Космос, роботи, дронове: България има енергиен капацитет, за да привлече гигафабрики

Новината за привлечената инвестиция от над 200 млн. долара от българската компания EnduroSat е огромна. Тези средства ще влязат в българската космическа индустрия. Инвестицията е още по-голяма, тъй като за последните 18 месеца компанията е привлякла общо над 350 млн. долара в три различни рунда. Това несъмнено е най-голямата инвестиция по рода си в България и EnduroSat вече е безапелационен лидер в Европа в нейния клас сателити. Това коментира Доброслав Димитров, съосновател на технологична компания и член на УС на БРАИТ и БАСКОМ, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Преслав Райков.

С тази инвестиция и с огромния проект Starbase Europe, който трябва да бъде изграден на летището в Доброславци, компанията ще влезе и в сегмента на сателитите от един до пет тона, което ще постави България сред лидерите в света в зараждащата се космическа икономика. Тя ще стане трилионна по размер в следващите пет до десет години, очаква Димитров.

„Това не е просто добра новина, а може да преустрои цялата икономика на България и да я постави на съвсем различно място в Европа.“

България може да участва в новата революция на автономните роботи и дронове

През последните 20 години IT секторът в България е сред водещите в Югоизточна Европа и един от двигателите на икономиката на страната ни, посочи Димитров. Най-големият износ на България в областта на услугите е софтуерът с оборот от над 5 млрд. евро на година, добави той.

През последните 20 години силно се разви и аутомотив индустрията в страната ни, която произведе десетки хиляди инженери. Сега този сектор е в лоша позиция заради проблемите на европейско равнище и тези специалисти могат да бъдат пренасочени с малко усилия към новата икономика, свързана с производството на роботи, космически и отбранителни технологии, счита Димитров.

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„България има всичко необходимо да се включи в голямата нова революция на автономните роботи и дронове за цивилната и военната сфера.“

То би било от полза за развитието на класическия отбранителен сектор в страната ни, IT и космическия сектор, отбеляза събеседникът. Пресечната точка между тях са роботиката и секторът на отбранителните технологии. Според Димитров България може да бъде сред водещите страни в Европа в космическата индустрия и технологиите в отбраната, но има и реален шанс да проспи тази възможност, ако реагира бавно.

В образованието трябва да се работи много в посока новата реалност, свързана с изкуствения интелект, изтъкна събеседникът и добави, че бизнесът е започнал този разговор с Министерството на образованието и науката още преди три години, като България е била една от първите три страни в ЕС с изготвени насоки в тази област. Но сега изостава, тъй като те не бяха приложени на практика.

България има достатъчно енергиен капацитет, за да привлече гигафабрики

В България има огромен свободен капацитет в електропреносната си мрежа, тъй като страната ни непрекъснато инвестира в нея, посочи Димитров. В пиковите моменти България ползва до 7 гигавата енергия, докато електропреносната ни мрежа може да понесе 22 гигавата по данни на Министерството на енергетиката, добави той.

„Това поставя страната ни в изключително изгодна позиция да привлече мощности за производство на изкуствен интелект, т. нар. гигафабрики. Подобна инвестиция би била в размер на десетки милиарди долари и може да се превърне в двигател на икономиката.“

Европа е на обратния полюс, тъй като дълги години не инвестираше в енергийната си мрежа, водена от концепцията, че потреблението на енергия ще намалява. В Ирландия и Нидерландия е наложен мораториум върху строителството на нови центрове за данни, тъй като електропреносната мрежа в тези страни е напълно уплътнена, изтъкна Димитров.

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