BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 80

Дизелът става все по-скъп, българи започнаха да зареждат... олио ВИДЕО

Цената на дизела у нас може да продължи да се покачва и да достигне 2,50 евро

17.09.2026 | 16:00 ч. 66
Дизелът става все по-скъп, българи започнаха да зареждат... олио ВИДЕО

Цената на дизела у нас може да продължи да се покачва и да достигне 2,50 евро.

На този фон в социалните мрежи се разпространява интересно видео - възрастен мъж, който зарежда колата си на паркинг на голям супермаркет с... олио. 

Сцената се разиграва в Шумен.  

Но това не е единственото подобно видео, друг клип, на един от атрактивните онлайн потребители Алекси Каракапитанов, също показва как той зарежда автомобила си с олио, а след това го кара по улиците. 

Може ли дизелът да се замени с олио?

Карането с растително олио вместо с дизел е възможно при по-старите дизелови двигатели, но може да причини сериозни повреди на съвременните горивни системи.

Свързани статии

По-старите атмосферни или турбодизелови двигатели  могат да работят с чисто олио или смес с нафта, защото са по-груби и издръжливи. 

Модерните двигатели с високо налягане на впръскване и чувствителни дюзи бързо се повреждат от гъстотата на олиото

Олиото е по-гъсто от дизела, особено на студено, което запушва горивните филтри и затруднява паленето.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

олио дизел цена
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem