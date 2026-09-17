Дизелът става все по-скъп, българи започнаха да зареждат... олио ВИДЕО

Цената на дизела у нас може да продължи да се покачва и да достигне 2,50 евро.
На този фон в социалните мрежи се разпространява интересно видео - възрастен мъж, който зарежда колата си на паркинг на голям супермаркет с... олио.
Сцената се разиграва в Шумен.
Но това не е единственото подобно видео, друг клип, на един от атрактивните онлайн потребители Алекси Каракапитанов, също показва как той зарежда автомобила си с олио, а след това го кара по улиците.
Може ли дизелът да се замени с олио?
Карането с растително олио вместо с дизел е възможно при по-старите дизелови двигатели, но може да причини сериозни повреди на съвременните горивни системи.
По-старите атмосферни или турбодизелови двигатели могат да работят с чисто олио или смес с нафта, защото са по-груби и издръжливи.
Модерните двигатели с високо налягане на впръскване и чувствителни дюзи бързо се повреждат от гъстотата на олиото
Олиото е по-гъсто от дизела, особено на студено, което запушва горивните филтри и затруднява паленето.
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