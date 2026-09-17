Дизелът става все по-скъп, българи започнаха да зареждат... олио ВИДЕО

Цената на дизела у нас може да продължи да се покачва и да достигне 2,50 евро.

На този фон в социалните мрежи се разпространява интересно видео - възрастен мъж, който зарежда колата си на паркинг на голям супермаркет с... олио.

Сцената се разиграва в Шумен.

Но това не е единственото подобно видео, друг клип, на един от атрактивните онлайн потребители Алекси Каракапитанов, също показва как той зарежда автомобила си с олио, а след това го кара по улиците.

Може ли дизелът да се замени с олио?

Карането с растително олио вместо с дизел е възможно при по-старите дизелови двигатели, но може да причини сериозни повреди на съвременните горивни системи .

По-старите атмосферни или турбодизелови двигатели могат да работят с чисто олио или смес с нафта, защото са по-груби и издръжливи.

Модерните двигатели с високо налягане на впръскване и чувствителни дюзи бързо се повреждат от гъстотата на олиото

Олиото е по-гъсто от дизела, особено на студено, което запушва горивните филтри и затруднява паленето.