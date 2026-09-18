Деян Илиев, който първи видя ужаса в х. "Петрохан", продава къщата си в с. Гинци?

Ключовият свидетел, открил труповете на тримата мъже на хижа "Петрохан" Деян Илиев-Мексиканеца, е пуснал къщата си в село Гинци за продан. Това разкриват от "Телеграф", цитирайки местни жители, които недоумяват защо е допуснато той да напусне пределите на България. Брокери са посетили и зловещата хижа, която сега е наследствен имот на майката на Ивайло Калушев.

Мексиканеца е човекът, който пръв открива телата на тримата последователи на Калушев - Ивайло Иванов-Ивей, Пламен Статев и Дечо Василев.

"Този човек не е разказал всичко и знае повече, защото постоянно беше горе на хижата. Сега се крие. А тука идват брокери от София и оглеждат. Деян я е обявил за продаване", разказват жители на село Гинци.

Имотът на Мексиканеца в селото е заключен с няколко катинара и вериги, а на няколко ъгли на къщата му се виждат охранителни камери, които са от същия модел, както тези на хижа "Петрохан".

Пътят по маршрута Ком-Емине все още е прекъснат край хижата

Проверка на в. "Телеграф" на място показа, че хижата отново е оградена с електропастири, обхващащи голям периметър. По пътя към нея, по който има достъп за автомобили, отново има опъната верига с надпис: "Влизането на външни лица забранено!". Опожарената сграда на самата хижа пък отново е снабдена с камери за видеонаблюдение, към които има и алармена сигнализация при нарушаване на периметъра. Така достъпът до мястото продължава да остава ограничен, въпреки че статусът на имота е спорен и не е напълно ясно дали изцяло е частна собственост.

Част от оградения терен продължава да спира преминаването по официалната пътека на маршрута Ком-Емине, което е меко казано скандално. Така 8 месеца след трагедията незаконният електропастир продължава да възпира достъпа на хората до мястото. Неправомерно поставяне на електропастир в района на хижата е установила проверка на Изпълнителната агенция по горите преди 4 години.

Според билкари, които обикалят мястото, загражданията са се появили няколко дни след като през юли МВР свали охраната на имота и допусна близките на загиналите на мястото. Оттогава са поставени и новите охранителни камери, тъй като въпреки пожара хижата разполага със собствен трафопост, който не е засегнат от огнените езици и ток има. Очевидно има и интернет връзка, а данните от камерите се следят вероятно през електронно приложение, тъй като на място жив човек няма.