В Руската федерация започнаха изборите за Държавната дума (руския парламент). Гласуването, което вече започна в анексираните територии, се провежда както при всяка истинска диктатура: без истински опозиционни партии и с лидери с други мнения, изпратени в затвора. Нещо повече, в окупираните райони урните за гласуване се носят от войници с автомати "Калашников".

Russia is holding its State Duma elections this week, including in the Ukrainian territories it occupies. Putin is already presenting the election as proof of public support for his policies and the war. And somehow, we’re all supposed to pretend this is a free and democratic… pic.twitter.com/DALZOX6cNm — Saint Javelin (@saintjavelin) September 17, 2026

Eто най-важната информация за гласуването, в което не би трябвало да има изненади.

Русия, страна, в която опозицията е била елиминирана, дори физически, многократно, се опитва да изглежда като демокрация, поради което организира избори. Единствената разлика от страни като Северна Корея или Иран, където в листите има само една партия, е съществуването на множество политически формации.

Russia's fake elections in occupied Ukraine are illegal - Ukraine's Foreign Ministry On September 18, Russia began holding "elections" to the State Duma in the temporarily occupied territories of Ukraine. Voting will continue until September 20. The Ministry of Foreign Affairs… pic.twitter.com/h2Ezd2vcTf — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) September 18, 2026

Това, което на пръв поглед може да изглежда като форма на многопартийност, е просто разпръскване в множество партии на хора, които споделят едно и също мнение и безусловно подкрепят диктатора, който е на власт от 1999 г., Владимир Путин. Единствената партия, която имаше различен тон от останалите, "Яблоко", беше изключена от предизборната надпревара по причини, счетени за детински от международните наблюдатели. Истинската причина: това беше единствената партия, която открито поиска край на войната в Украйна.

Нещо повече, това е първият път в постсъветската история на Русия, когато няма дори "фигуративна" опозиция. Няколко изображения от региони, незаконно окупирани от армията на Путин, се появиха в социалните медии, показващи суровата истина зад така наречените "демократични" избори.

Някъде в Донецка област хората се радват на възможността да гласуват с мобилна урна. Само че урната се транспортира от тежко въоръжени войници. От изображенията, достигнали до мрежите, става ясно, че няма и най-малката следа от "секретност" при гласуването. Хората подпечатват бюлетините си на видно място, под зоркия поглед на войника, носещ мобилната урна.

Министерството на външните работи на Украйна заяви, че не признава нито провеждането на гласуването, нито неговите резултати. Ведомството определи организираното от Русия гласуване като фарс, който няма нищо общо с демократичните избори и не създава правни основания за разпростиране на руската юрисдикция върху която и да е част от територията на Украйна.

Външното министерство припомни, че от 2014 г. насам международната общност многократно е потвърждавала незаконността на руската окупация на украински територии. По-конкретно, 143 държави - членки на ООН, подкрепиха искането Русия да изтегли войските си от цялата територия на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници.

Министерството подчерта, че организираното от Русия "гласуване" не променя международно признатия статут на окупираните територии, а временната окупация не предоставя на окупаторската държава суверенни права.

Украйна призова чуждите държави, международните организации и другите субекти на международното право също да не признават руските „избори“ и да не ги разглеждат като израз на легитимната политическа воля на жителите на временно окупираните територии.

Външното министерство също така предупреди срещу каквото и да е участие в организираното от Русия гласуване, като отбеляза, че подобни действия могат да имат правни последици в националните и международните юрисдикции. В изявлението се подчертава, че Автономна република Крим и град Севастопол, както и временно окупираните части от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, са неразделна част от Украйна.

"Освобождаването им от руска окупация е необходимо условие за възстановяване на териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници, включително териториалното море", заявиха от министерството.

Външното министерство също така смята, че включването в руския парламент на представители, избрани на незаконни "избори", проведени в окупираните територии на Украйна и други държави, допълнително поставя под въпрос легитимността на състава на Държавната дума на Руската федерация.

Министерството призова международната общност да разглежда така наречените "избори" за руската Държавна дума като опит за създаване на илюзия за обществена подкрепа на политиката на руските власти.

Какво избират гласоподавателите?

Гласоподавателите ще изберат всички 450 членове на Думата за петгодишен мандат. Половината от местата се разпределят чрез национално гласуване по партийни листи. Останалите 225 места се определят чрез гласуване в едномандатни избирателни райони. Анкета, проведена от държавния институт за проучвания на общественото мнение ВЦИОМ в края на август, показа, че "Единна Русия" (бел. ред. партията, основана от Путин) е далеч пред другите партии, с 37% подкрепа сред анкетираните, следвана от Комунистическата партия с 11,6%.

Вниманието ще се съсредоточи върху очакваната разлика в победата за "Единна Русия". В момента партията държи 310 места в Думата и трябва да спечели поне 300, за да запази квалифицираното си мнозинство и способността си да прокара конституционни промени без подкрепата на други партии.

Няма реална опозиция

Другите четири партии, за които се очаква да се завърнат в Думата, включително Комунистическата партия и ултранационалистическата Либералнодемократическа партия на Русия, до голяма степен подкрепят войната и са склонни да гласуват заедно с "Единна Русия" по ключови въпроси.

Върховният съд забрани на либералната партия "Яблоко" да участва в изборите с партийни листи, с което изключи единствената регистрирана политическа партия, която се противопоставя на войната на Русия в Украйна. Някои кандидати на "Яблоко" все още са кандидати, тъй като решението не се отнася за едномандатните избирателни райони, но изглежда малко вероятно те да спечелят места.

На редица други опозиционни политици е отказано участие, след като са определени като "чуждестранни агенти".

Какво казват наблюдателите?

Единствената независима национална организация за наблюдение на избори, "Голос". която остро критикува начина, по който бяха проведени предишните избори, прекрати дейността си през 2025 г. след години на натиск от страна на властите. Москва не покани международни наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) да наблюдават предстоящите избори, които според ОССЕ отразяват тенденцията на руското правителство да игнорира прозрачността, демократичната отчетност и върховенството на закона.

ОССЕ заявява, че политическата система на Русия е станала по-рестриктивна след последните парламентарни избори през 2021 г., като изключва кандидати, етикетирани като "чуждестранни агенти", налага допълнителни ограничения върху финансирането на кампании и други мерки.

Руските власти отхвърлиха критиките към избирателния процес, твърдейки, че гласуването се провежда в съответствие със закона, и заявиха, че западните врагове на Русия се опитват да подкопаят и провалят изборите. Изборите се провеждат и в Крим, който Русия анексира от Украйна през 2014 г., както и в контролираните от Русия райони на украинските области Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон. Гласуването започна преждевременно в някои райони от съображения за сигурност, според властите.