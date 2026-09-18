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Кога е време да прекратим едно приятелство?

Приятелството ви се усеща като задължение

18.09.2026 | 23:30 ч. 3
Снимка: istock

Снимка: istock

Независимо дали искаме да го признаем или не, хората могат да се променят, същото важи и за приятелствата. Невинаги е лесно да разберем кога и как да прекратим едно приятелство, особено ако не искаме нещата да станат неприятни. Точно както понякога е нормално романтичните връзки да приключват, така е нормално да приключват и приятелствата.

Раздялата с приятел често е много по-трудна от раздялата с романтичен партньор, защото между приятелите обикновено има много по-дълга история. 

Как да разберете дали е време да прекратите приятелството?

Токсичната връзка не е единствената причина да прекратите приятелство. Понякога приятелите просто се отдалечават един от друг и вече не ви се иска да полагате усилия, за да запазите приятелството. Все пак това са най-честите причини.

Кога осъзнаваме, че едно приятелство е приключило?

Вие и вашият приятел/приятелка вече сте в различни житейски обстоятелства. Макар да не го възприемаме по този начин, много приятелства започват заради определени обстоятелства. Например може да сте станали приятели, когато сте започнали да учите в едно и също училище, университет или когато сте станали колеги.

Ако тези обстоятелства се променят, може да установите, че всъщност вече нямате почти нищо общо.

Двамата/двете сте се отдалечили един от друг

Всеки човек съзрява и се развива с различно темпо, а с течение на времето всички ние се променяме. Ако вие и вашият приятел или приятелка вече дори не знаете как да разговаряте помежду си заради това колко много са се променили животът ви, интересите и предпочитанията ви, може би е време да сложите край на отношенията.

Източник: Кога е време да прекратите приятелство?

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