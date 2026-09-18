“Инфлационен чек“: 550 хил. ще получат 50 евро заради високите цени на горивата

Социалният министър Наталия Ефремова обяви, че правителството въвежда “инфлационен чек” от 50 евро за над 550 хиляди уязвими българи. Това е нова мярка за подкрепа заради растящите цени на горивата и основните хранителни продукти.

Ефремова подчерта, че целта на помощта е да “гарантира базова социална сигурност на уязвими хора с ниски доходи в условията на ръст на цени на горива“.

Помощта ще бъде под формата на еднократна директна финансова инжекция от 50 евро за лица и семейства, чиито доходи са под линията на бедност и са част от системата за социално подпомагане. Общият бюджет на мярката възлиза на 30 милиона евро, като от нея ще се възползват над 550 000 души.

Разпределение по групи

Средствата ще бъдат разпределени към общо 8 уязвими групи. Това са деца и младежи без родителска грижа, лица, получаващи целева помощ за отопление; семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания; деца, отглеждани от роднини, близки или в приемни семейства; деца, подпомагани със семейни помощи; военноинвалиди и военнопострадали.

Изплащането на средствата ще бъде максимално улеснено за гражданите. Министър Ефремова обясни, че то ще се случва “по служебен път директно по картите или чрез пощата“, без да се изискват допълнителни заявления от страна на нуждаещите се. Процесът ще се администрира изцяло от Агенцията за социално подпомагане.

По думите на министъра новата мярка надгражда пролетната програма на правителството, която отпусна 25 милиона евро за нискодоходни собственици на автомобили. Съществената разлика при “инфлационния чек“ е отпадането на изискването за притежание на автомобил. Заедно двете мерки възлизат на около 50 млн. предвидени средства за подпомагане на уязвимите семейства през годината.

“Тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил, а разходите на храните и услугите се повишават във връзка с кризата в Близкия Изток и отражението ѝ върху цените и у нас“, обясни социалният министър.

Ефремова допълни, че по този начин държавата ще подкрепи двойно по-широк кръг лица, които са “много точно таргетирани - тези, които действително най-много се нуждаят от допълнителна подкрепа“.

Според министъра мярката е била разработена в последните дни, за да може да отговори максимално адекватно и бързо на нуждите на хората в настоящата икономическа ситуация.

“Изплащането на 50-те евро ще започне още от следващия месец. Ако цените на горивата останат високи, правителството отново ще подпомогне хората”, заяви Ефремова.