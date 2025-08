На основата на шоколад: Ново лекарство против грип превъзхожда съществуващите

Израелски учени заявиха днес, че нова комбинация от антивирусни лекарства, съдържаща съединение, откриващо се в шоколада, демонстрира по-добри резултати от „Тамифлу“ в предклиничните проучвания, което може да се превърне в ключов момент в борбата с грипа, включително и срещу най-смъртоносните и резистентни на лечение щамове, предава израелската новинарска агенция ТПС.

Начело на изследването, публикувано в рецензираното издание Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, стои професор Исая Аркин от Еврейския университет в Йерусалим. Неговият екип открива, че комбинация от теобромин - естествено съединение, което се открива в какаото, и араинозин, което е слабо известна молекула оригинално създадена за други цели, могат да блокират ключови вътрешни процеси в грипния вирус, които „Тамифлу“ не може да достигне.

„Ние не предлагаме просто по-добро лекарство против грип“, заяви Аркин. „Ние предлагаме изцяло различен начин за борба с вирусите, който заобикаля стандартните мутационни капани и може да бъде използван за много бъдещи заплахи“.

Откакто е одобрено от Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ през 1999 г. Тамифлу се превърна в основното лечение на грип в много държави. Познато още като „Оселтамивир“, лекарството работи чрез атакуване на протеин на повърхността на вируса, който често мутира, което позволява с времето да се развие резистентност.

Но вместо да преследва тази променяща се мишена, екипът на Аркин се фокусира върху слабото място в структурата на вируса - йонния канал М2, което представлява малък отвор във вируса, който контролира неговата способност да се възпроизвежда. Блокирането на този вътрешен канал отрязва самия източник на вируса.

Предишните опити да се използва тази слабост са били неуспешни, тъй като вирусът бързо става неподатлив на ранните инхибитори на М2. Изследователи обясниха, че новата комбинация теобромин-араинозин, изглежда, че заобикаля тази резистентност, показвайки впечатляващи резултати, както при клетъчни култури, отгледани в лабораторни условия, така и при животински модели, включително и срещу щамовете на птичия и свинския грип, които вече не реагират на съществуващите антивирусни лекарства.

Пробивът е станал възможен благодарение на скринингов метод използващ бактерии, разработен в лабораторията на Аркин, който е прегледал стотици препрофилирани съединения – вещества, първоначално създадени за лечение на други заболявания. Теобромин и араинозин се отличили не само с ефективността си, но и със силния синергичен ефект при блокиране на йонния канал на вируса.

„В нашите изследвания, тази комбинация не просто забави вируса, а го спря изцяло“, заяви Аркин.

Откритието идва във време на нарастващи притеснения, заради изменящата се заплаха от грипа. Само в САЩ сезонният грип струва около 87 милиарда долара годишно за медицински разходи и загуба на производителност. По-тежки епидемии – като пандемията от свински грип през 2009 г. – са причинили глобални щети за стотици милиарди. Последните вълни на птичи грип също така унищожиха птицевъдната индустрия, което повиши опасенията от заболяване и на хората.

Притесненията се засилват и от факта, че „Тамифлу“ и другите конвенционални лекарства против група стават все по-слабо ефективни, заради мутациите на грипа.

Този фактор прави новата стратегия толкова важна, защото вместо да атакува бързо мутиращите части на вируса, екипът на Аркин е открил как да се цели във фундаменталните функции на вируса.

Още по-обещаваща е възможността този метод да работи срещу други вируси. „Йонните канали не са типични само за грипа“, разясни Аркин. „Много вируси, включително коронавирусите, разчитат на подобни механизми за оцеляване. Това може да е основата за нов клас широкоспектърни антивирусни лекарства“.

Резултатите от проучването предлагат незабавен клиничен потенциал в борбата срещу грипа. Комбинацията теобромин-араинозин би могла да бъде по-ефективна алтернатива на „Тамифлу“, особено срещу резистентни към лекарства щамове като свинския грип H1N1 и птичия грип H5N1.

Чрез насочване към йонния канал M2 на вируса – структура, по-малко податлива на мутации – лечението заобикаля обичайните механизми на резистентност, което може да намали хоспитализациите, усложненията и смъртните случаи по време на сезонния грип или пандемии.

Следващата стъпка са клиничните тестове. За тази цел, нов биотехнологичен стартъп, наречен „ВироБлок“ (ViroBlock), създаден от Еврейския университет, е натоварен със задачата да разработи лечението за евентуална обществена употреба. /БТА

