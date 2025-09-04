Лекар: Анаболните стероиди и екзогенният тестостерон водят до нарушения в сперматогенезата

Около 30% от двойките с репродуктивни проблеми са с мъжки фактор.

"Предимно говорим за женското безплодие, но около 30% от безплодните двойки се оказват с т.нар. мъжки фактор, което е невъзможността на сперматозоидите да бъдат здрави и да оплождат нормално яйцеклетката. Това се характеризира като мъжки стерилитет", коментира завеждащият Инвитро центъра в Медицински комплекс д-р Елена Бангеева в "България сутрин".

По думите й можем да разделим факторите при мъжкия стерилитет на няколко групи.

"Едните са вродени. При тях е нарушен хромозомният анализ. Има и такива, които са епигенетични, придобити. Те са важни, защото именно при тях се пропускат неща в диагностиката и лечението. Говорим за ендокринни, затлъстяването - сериозен проблем, както и такива, които са вредни навици - тютюнопушене, алкохол, наркотици. Много важно, което трябва и младите момчета доста да обърнат внимание - анаболни стероиди и екзогеннният тестостерон също водят до сериозни нарушения в сперматогенезата", подчерта специалистът.

Мъжкият стерилитет се диагностицира със спермограма

"Това е анализ на семенната течност. Тя може да бъде подробна, разширена, да има допълнителни характеристики. Мъжете все повече имат проблеми. Трябва да се снеме щателна анамнеза и да се дадат съвети. Когато се стигне до асистирана репродукция, е много важно и двамата партньори да положат усилия, за да се получи крайният резултат - здраво дете", обясни д-р Бангеева.

Обикновено спермограма правят пациенти, които страдат от безплодие, отбеляза д-р Бангеева.

"Мъж, който има вредни навици, затлъстяване, проблеми с либидото, може да реши да си направи анализ на семенната течност, дори без да има стерилитет. Мъжете да внимават с продължителното излагане на гениталиите на високи температури. Мъжете често подценяват прегледите, защото основната работа при репродуктивните специалисти е с жената. Пациенти, които имат болка, подуване в областта на тестисите и половия орган, анамнеза за инфекциозни заболявания, секрет, да потърсят консултация със специалист", посъветва още д-р Бангеева.

Гледайте целия разговор във видеото.