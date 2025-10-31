Евростат: Най-много пътуват с влак в Германия, най-малко в България

Железопътният превоз на пътници в Европейския съюз е нараснал с 5,8 процента през 2024 г., показват публикуваните днес данни на европейската статистическа агенция Евростат, съобщи БТА. През миналата година с влакове са били извършени общо 443 милиарда пътникокилометра (pkm), спрямо 419 милиарда през 2023 г. Това е най-високото ниво, отчетено от началото на статистическото наблюдение през 2004 година.

Най-голям брой пътувания са извършени в Германия – 2,904 милиарда пътници, следвана от Франция с 1,320 милиарда и Италия с 843 милиона пътници. В другия край на класацията са Литва (5 милиона), Естония (8 милиона) и Гърция (14 милиона).

Най-силен ръст в броя на превозените пътници спрямо предходната година е отчетен в Унгария – 60 процента, пред Латвия (13,9 процента) и Ирландия (10 процента). Спад е регистриран в Румъния (-4,9 процента) и България (-3,1 процента).

По отношение на броя пътници на глава от населението Люксембург е водещ с 32,8 пътувания на човек, следван от Дания (31,0) и Германия (30,0). Най-ниските нива са отчетени в Гърция и Литва (по 1,5 пътувания на човек), както и в България и Румъния (по 3,6).

Железопътният превоз на товари в ЕС е отчел лек спад. През 2024 г. обемът на товарните превози е достигнал 375 милиарда тонкилометра (tkm), спрямо 378 милиарда през 2023 г., което представлява намаление от 0,8 процента.

Германия остава водеща в товарните железопътни превози с 126,3 милиарда тонкилометра, следвана от Полша (56,7 милиарда) и Франция (32,2 милиарда). В Ирландия, Люксембург, Гърция и Естония обемът на превозените товари е под 1 милиард тонкилометра.

Основните видове товари, транспортирани по железопътен път в ЕС през 2024 г., са метални руди (12,2 процента от общия обем), кокс и рафинирани нефтопродукти (10,1 процента) и основни метали и метални изделия (8,9 процента), сочат още данните на Евростат.