Новини

Шофьор на камион пострада тежко при превозване на дърва

Инцидентът е станал край исперихското село Малък Поровец

31.10.2025 | 15:53 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Водач на товарен автомобил е пострадал тежко при превозване на дърва. Инцидентът е станал тази сутрин в горски масив в землището на исперихското село Малък Поровец, съобщиха от полицията в Разград. 

След възникнал технически проблем със спирачната система, 25-годишният шофьор от село Яким Груево е загубил контрол и скочил в движение от камиона заедно със спътника си от село Градец, община Котел. 

При скачането той е бил ударен от падащите превозвани дърва за огрев. 

Камионът марка "ЗИЛ 131" продължил да се движи и е паднал в близко дере. 

Пострадалият шофьор е откаран в разградската болница. След преглед е установено, че той има фрактури на пет ребра и на лявата си ръка. Мъжът е настанен в интензивното отделение с опасност за живота. 

За случая е уведомена Инспекцията по труда и е започнато разследване.

Това се случи Dnes

Малък Поровец
