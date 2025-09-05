Изварата намалява риска от рак и балансира кръвната захар

Изварата е един от най-здравословните избори, които можете да направите в храненето си. Изварата е изключително полезен продукт, който има фантастични качества и ползи в посока отслабване, поддръжка на цялостно здраве и баланс на тялото. Защо изварата е толкова полезна за контрол на теглото и подобряване на здравословното състояние?

Ето защо изварата е толкова полезна за отслабване и цялостно здраве.

Изварата доставя качествени хранителни вещества

Изварата съдържа превъзходни хранителни елементи. Само в 100 г извара се съдържат едва 84 калории, което я прави прекрасна за отслабване. В същото време тя е бедна на мазнини и изключително богата на протеини – съотношението между тях е 2,3 / 11 г само в 100 грама извара. Завидното количество протеин, което изварата доставя на организма е допълнителен бонус за отслабване, тъй като това стимулира метаболизма и ускорява обмяната на веществата, като същевременно осигурява много енергия.

Изварата е богата още на калций, фосфор, селен, натрий, калий.

Изварата доставя есенциални аминокиселини

Аминокиселините са съществена градивна частица на всяка тъкан. Те се получават при пълното разграждане на протеините в тялото, като краен продукт от този метаболитен процес. Аминокиселините изграждат всяка тъкан, като същевременно и осигуряват енергия, поддържат баланс в апетита, стимулират имунната система, подобряват настроението, насърчават мускулния растеж, съдействат за подобряване на съня.

