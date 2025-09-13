Отбелязваме Световният ден на първата помощ

Днес е Световният ден на първата помощ. Той се отбелязва от 2000 г. през втората събота на септември по предложение на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, отначало като Европейски ден на първата помощ, а от 2003 г.- като Световен ден на първата помощ в знак на признание към приноса на доброволците от Червения кръст и Червения полумесец, които спасяват човешки живот, без да правят разлика между хората по пол, етническа принадлежност, раса, възраст или образование.

В България се чества от 2003 г. Мотото за 2025 г. е свързано със спасяването на животи в променящия се климат, като акцентът е върху връзката между първата помощ и изменението на климата, а кампанията е насочена към това как екстремните метеорологични и екологични промени оформят начина, по който се подготвят и реагират хората при извънредни ситуации.

Столичната организация на Българския Червен кръст ще отбележи деня в София, където от 10:30 часа в специално обособени пунктове в градинката на НДК до кино "Кабана" своите дейности ще представят доброволците на Български Младежки Червен кръст - София и Младежкия авариен екип.

Предвидена е и симулация за оказване на първа помощ при инцидент между велосипедист и пешеходец.

В 12:00 ч. се предвижда всички присъстващи да се хванат за ръце и да направят традиционната за този ден "жива верига на първата помощ". Така те ще изразят своята признателност и уважение към всички доброволци и хора, които са били обучени да оказват първа помощ и са помогнали при спешни инциденти или са се включили в различни хуманитарни програми. / БТА