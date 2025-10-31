Плодовете, които трябва да ядете всяка седмица

Всички знаем колко важни са зеленчуците и плодовете от балансираното и здравословно меню. Смята се, че човек трябва да яде по 5 порции на ден, които съдържат плодове и зеленчуци. Специално плодовете са идеален вариант, когато ви се яде нещо сладко и копнеете за десерт. Пълни са с витамини, не са много калорични и са полезни. Ето 5 плода, които трябва да ядете всяка седмица, според "Female First".

Ябълки

Тези любими плодове са пълни с разтворими фибри, наречени пектин. Пектинът образува глеообразна структура в стомаха. Така по-дълго сте сити и контролирате апетита. Той забавя и абсорбацията на захар и мазнини, което спомага за регулирането на холестерола и кръвната захар. Хората, които редовно ядат ябълки, по-рядко развиват диабет тип 2. Трябва да не бъдат обелвани, за да извлечете ползите от полезните съставки и витамин С.

Боровинки

Тези синьо-лилави плодчета са богати на антоцианини. Това са антиоксиданти, които помагат за по-добрата функция на кръвоносните съдове и обработването на глюкозата. Също пазят от развитие на диабет. Боровинките трябва да се ядат цели, независимо дали пресни или замразени. Може да ги комбинирате с кисело мляко или ядки.

