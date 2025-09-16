Фъстъченото масло предпазва от диабет и високо кръвно

Фъстъченото масло е една от най-полезните храни, които може да подарите на организма си. То притежава фантастични хранителни свойства, които подобряват цялостното здраве, намаляват риска от някои опасни хронични заболявания и помагат за отслабване. Това са само част от причините защо фъстъченото масло е толкова полезно за здравето.

Вижте защо е важно да хапвате фъстъчено масло редовно за повече здраве.

Съдържа богата палитра от хранителни вещества

Фъстъченото масло е полезно, защото съдържа богата гама от витамини, минерали, протеини, полезни мазнини. фъстъченото масло е богат източник на магнезий, манган, фосфор, калий, антиоксиданти, витамини от група В, селен, витамин Е, фибри. Тази прекрасна комбинация го прави много полезен източник на ценни микро- и макроелементи за цялостно здраве и превенция на хронични заболявания.

За превенция на сърдечносъдови заболявания и високо кръвно налягане

Фъстъченото масло съдържа полезни мазнини, антиоксиданти, витамин Е, които намаляват и контролират холестерола. Антиоксидантите във фъстъченото масло допринасят за подобряване на сърдечносъдовата функция, като предпазват от хронични сърдечносъдови заболявания. Калият във фъстъченото масло е допълнителен полезен фактор в контрола на кръвното налягане.

