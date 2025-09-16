IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Фъстъченото масло предпазва от диабет и високо кръвно

Богато е на витамин Е

16.09.2025 | 09:09 ч. Обновена: 16.09.2025 | 10:22 ч.
Снимка: istock

Фъстъченото масло е една от най-полезните храни, които може да подарите на организма си. То притежава фантастични хранителни свойства, които подобряват цялостното здраве, намаляват риска от някои опасни хронични заболявания и помагат за отслабване. Това са само част от причините защо фъстъченото масло е толкова полезно за здравето. 

Вижте защо е важно да хапвате фъстъчено масло редовно за повече здраве. 

Съдържа богата палитра от хранителни вещества 

Фъстъченото масло е полезно, защото съдържа богата гама от витамини, минерали, протеини, полезни мазнини. фъстъченото масло е богат източник на магнезий, манган, фосфор, калий, антиоксиданти, витамини от група В, селен, витамин Е, фибри. Тази прекрасна комбинация го прави много полезен източник на ценни микро- и макроелементи за цялостно здраве и превенция на хронични заболявания.

За превенция на сърдечносъдови заболявания и високо кръвно налягане 

Фъстъченото масло съдържа полезни мазнини, антиоксиданти, витамин Е, които намаляват и контролират холестерола. Антиоксидантите във фъстъченото масло допринасят за подобряване на сърдечносъдовата функция, като предпазват от хронични сърдечносъдови заболявания. Калият във фъстъченото масло е допълнителен полезен фактор в контрола на кръвното налягане. 

Източник: Фъстъчено масло при високо кръвно налягане – 5 причини да е добре за здравето

фъстъчено масло ядки високо кръвно налягане 
