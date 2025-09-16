Фъстъченото масло предпазва от диабет и високо кръвно

Фъстъченото масло е една от най-полезните храни, които може да подарите на организма си. То притежава фантастични хранителни свойства, които подобряват цялостното здраве, намаляват риска от някои опасни хронични заболявания и помагат за отслабване. Това са само част от причините защо фъстъченото масло е толкова полезно за здравето.
Вижте защо е важно да хапвате фъстъчено масло редовно за повече здраве.
Съдържа богата палитра от хранителни вещества
Фъстъченото масло е полезно, защото съдържа богата гама от витамини, минерали, протеини, полезни мазнини. фъстъченото масло е богат източник на магнезий, манган, фосфор, калий, антиоксиданти, витамини от група В, селен, витамин Е, фибри. Тази прекрасна комбинация го прави много полезен източник на ценни микро- и макроелементи за цялостно здраве и превенция на хронични заболявания.
За превенция на сърдечносъдови заболявания и високо кръвно налягане
Фъстъченото масло съдържа полезни мазнини, антиоксиданти, витамин Е, които намаляват и контролират холестерола. Антиоксидантите във фъстъченото масло допринасят за подобряване на сърдечносъдовата функция, като предпазват от хронични сърдечносъдови заболявания. Калият във фъстъченото масло е допълнителен полезен фактор в контрола на кръвното налягане.
Източник: Фъстъчено масло при високо кръвно налягане – 5 причини да е добре за здраветоТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.