Седем опасни странични ефекти от кафето

Много хора не могат да започнат деня си без кофеин. Сутрешната чаша кафе ви дава енергия, а тази напитка е богата и на антиоксиданти, които предпазват от сърдечно-съдови заболявания и рак. Кафето обаче може да има и изключително негативни ефекти върху организма, пише The Telegraph.

Кофеинът може да повиши нивата на кортизол

„Чрез освобождаване на кортизол и адреналин, кофеинът имитира реакцията на стрес, увеличавайки сърдечната честота, кръвното налягане и бдителността. Той също така блокира аденозина, който обикновено насърчава спокойствието и сънливостта“, казва д-р Анна Саймъндс. Тя обяснява, че „ако го пиете, когато сте тревожни или когато нивата на кортизол са в естествения си пик – около 7 до 8 сутринта – вие по същество удвоявате реакцията си на стрес“. Това може да доведе до тревожност, нервност и бързи мисли. В идеалния случай избягвайте да пиете кафе на празен стомах, в идеалния случай изчакайте 60–90 минути след събуждане. Придържайте се към една до две чаши на ден (до 200 мг кофеин).

Нарушава дълбокия сън

Проучване, публикувано в списанието Communications Biology, установи, че хората, на които е дадено 200 мг кофеин (около две чаши кафе) няколко часа преди лягане, са имали намаляване на делта мозъчните вълни, свързани с дълбокия сън, и увеличаване на бета мозъчните вълни, свързани с будността. Кофеинът също така поставя мозъка в „критично състояние“ на повишена бдителност, което потенциално пречи на възстановяването. „Дълбокият сън е жизненоважен за отстраняването на отпадъчни продукти от мозъка, растежа на тъканите и възстановяването им. Хронично лишеният от него дълбок сън може да увеличи риска от деменция“, казва д-р Ели Хеър. Както времето на прием на кофеин, така и дозата са важни. „Според последните изследвания, 100 мг кофеин (около една чаша) четири часа преди лягане обикновено нямат ефект върху съня“, казва д-р Хеър.

Може да повиши холестерола

Кафето съдържа естествени съединения, наречени дитерпени, които са свързани с повишени нива на LDL холестерол – „лошият“ вид, който запушва артериите. „Нефилтрираното кафе, като еспресото, е богато на дитерпени, особено кафестол и кахвеол, които пречат на протеините, които отстраняват LDL (лошия) холестерол от кръвния поток“, казва д-р Сам Фирузи, консултант по интервенционална кардиология в HCA Healthcare UK.

„Това води до по-високи нива на LDL.“ Според проучването „Хранене, метаболизъм и сърдечно-съдови заболявания“, турското кафе съдържа най-голямо количество дитерпени, следвано от някои видове кафе, приготвено в кафе машини, и еспресо. Филтрираното и разтворимото кафе съдържат много малко от тях, тъй като филтрацията премахва тези съединения.

Може да блокира усвояването на витамини

„Някои проучвания показват, че дори една чаша кафе с богата на желязо храна може да намали усвояването на витамини с 30–40%“, казва Бини Суреш, ръководител на отдела по хранене, диетология и терапия в клиниката в Кливланд в Лондон. „Това важи особено за хора, изложени на риск от железен дефицит, като например вегетарианците“. Като лек диуретик, кофеинът също така увеличава отделянето с урината на водоразтворими хранителни вещества и минерали, включително витамини от група В, витамин С, калций и магнезий. Най-добре е да избягвате кафето по време на хранене, особено с богати на желязо ястия като печено говеждо или супа от леща. „Изчакайте поне час преди или след хранене или прием на добавки“, казва Суреш.

Нарушава храносмилането

Кофеинът стимулира производството на храносмилателни хормони, ускорявайки процесите в дебелото черво. Друго вещество в кафето, хлорогеновата киселина, задейства „гастроколичния рефлекс“ – вълнообразна реакция, която придвижва храната през червата. Ако сте склонни към храносмилателни проблеми, това може да предизвика симптоми.

Може също да влоши киселините

Кофеинът стимулира производството на стомашна киселина и отпуска клапата в горната част на стомаха, увеличавайки риска от рефлукс. Ако изпитвате рефлукс или спазми, избягвайте да пиете кафе на празен стомах. „Опитайте да пиете по-малки количества кафе или студено приготвено кафе, което обикновено е по-малко киселинно и се понася по-добре“, съветва Суреш.

Пречи на лекарствата

„Кофеинът може да взаимодейства с много лекарства“, казва фармацевтката Дебора Грейсън. „Той може да засили или неутрализира ефектите на лекарствата, както и да промени начина, по който черният дроб ги обработва, което води до по-високи нива на кофеин и повишен риск от странични ефекти.“ Например, кофеинът се добавя към много болкоуспокояващи, за да се подобри тяхната ефективност, а пиенето на кафе може допълнително да засили ефектите им. Оставете един до два часа между пиенето на кафе и приема на лекарства и се консултирайте с вашия лекар.