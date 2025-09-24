IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бъдещето на телемедицината: Лекар от София може да извърши операция във Варна

Доц. Спасков: Това е благодат за отдалечените райони и е по-добре от нищо

24.09.2025 | 15:33 ч. 4

Проект на Наредба за медицинска помощ от разстояние предвижда тя да се извършва само от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, в които пряко се извършва медицинско обслужване на пациенти и има специалисти в тях. Това правило изключва центровете за трансфузионна хематология и тъканните банки. 

В предаването “България сутрин” доц, д-р Спас Спасков заяви, че ползите от телемедицината са огромни. “Колкото по-бързо започнем да работим, толкова по-бързо се приближаваме към бъдещето. Каквито и опити да правим да спънем тази дейност, а наблюдаваме такива, опити, тя ще дойде", коментира бившият шеф на "Пирогов”.

Технологиите дават възможност за извършване на част от медицинските дейности от разстояние. В България има 7-8 апарата Да Винчи, които правят операции. 

"Те бяха създадени, за да се окаже медицинска помощ на космонавтите в орбита. Хирург при нужда може да извърши операцията от Земята. На много места тези апарати се ползват заради други техни предимства - хирургът е в съседна стая. Дали ще бъде в съседен град - той може да извърши операцията. Така лекар от София може да извърши операция във Варна и обратното", даде пример доц. д-р Спасков.

Пред Bulgaria ON AIR той уточни, че се търси юридическа подкрепа за промените, свързани с телемедицината.

Шанс за хората в отдалечени населени места

Едно от предимствата на телемедицината е възможността за консултации от специалисти в други градове, без необходимост от пътуване за лична среща, а само чрез изпращане на събраната документация. Има възможност за проследяване от разстояние на състоянието на пациентите, които вече са се разболели и така ще се спести ходенето до кабинет и контакта с други хора.

"Така може да се следи състоянието на хронично болни пациенти. Това е благодат за отдалечените региони, където няма медицински персонал. Това не е същото като да преслушаш със слушалка, но е по-добро от нищо", категоричен е доц. Спасков.

Целта на наредбата е тази дейност да бъде заплащана от НЗОК.  "Затова се прави опит да се въведат колкото може повече ограничителни параметри, за да бъде проследявана дейността и да не бъде изкуствено източвана НЗОК", каза бившият директор на "Пирогов".

Гледайте целия разговор във видеото.

