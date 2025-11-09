Белият дом опроверга твърденията на Петер Сиярто относно американските санкции върху руския петрол

Белият дом официално опроверга твърденията на унгарския външен министър Петер Сиярто относно американските санкции върху руския петрол.

Това стана само няколко часа след като Сиярто написа следното в собствения си профил в Х: "Президентът Доналд Тръмп даде на унгарския премиер Виктор Орбан „неограничено изключение“ от американските санкции върху руския петрол и газ след срещата им в Белия дом. Благодарни сме за това решение, което гарантира енергийната сигурност на Унгария."

На Унгария е предоставено едногодишно освобождаване от санкции върху доставките на петрол и газ от Русия, а не за неопределено време, както твърди Будапеща, съобщи официален представител от Белия дом. Той добави, че Унгария е заявила, че ще диверсифицира доставките си на енергийни източници и че се е ангажирала да закупи американски втечнен газ на стойност около 600 милиона долара.

Лидерът на унгарската опозицонна партия „Тиса“ Петер Мадяр остро осъди поведението на Виктор Орбан в САЩ. "Виктор Орбан и неговите верни еничари отново много пътуваха, отново се самохвалеха и отново продадоха нещо – този път Унгария“, написа Мадяр.

Според него тази визита, представена като пореден „исторически успех“, прикрива единствено ново задлъжняване на страната и политически театър, докато Орбан не успява да осигури за Унгария милиардите от Европейския съюз и така „залага бъдещето на нашите внуци“. Мадяр подчерта, че Орбан преди това се е поклонил пред Китай с договорите за батерийни фабрики, а сега пред Съединените щати с ядрените централи. Той се позова на изчисления на изданието HVG, според които Орбан се е съгласил да похарчи 466 милиарда форинта в замяна на една година „свобода от санкции“ – толкова, по думите му, е оценил Вашингтон унгарския премиер. „Вчерашното пътуване до Вашингтон не беше успех за унгарците, а поредното лично бягство на Орбан. Нулев успех, нулева достоверност, нулева отговорност,“ написа Мадяр, цитиран от БГНЕС.