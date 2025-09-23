Тръмп препоръча да не се пие парацетамол заради риск от аутизъм

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Агенцията за храни и лекарства на САЩ ще каже на лекарите да посъветват бременните жени да не пият медикамента „Тиленол“, известен като ацетаминофен (или парацетамол), заради завишен риск от аутизъм, предаде Ройтерс.

"Приемът на „Тиленол“ не е добро нещо. Казвам ви – това не е добро“, заяви Тръмп. "Поради тази причина, те (от Агенцията за храни и лекарства) силно ще препоръчат на жените да ограничат „Тиленол“ по време на бременността, освен ако приемът му не е медицински необходим“, добави Тръмп.

Същевременно САЩ одобриха лечение срещу някои форми на аутизъм, отбелязва Франс прес. Американската агенция за лекарствата обяви, че одобрява приемането на фолиева киселина за подобряване на някои дефицити, свързани с говора при някои форми на аутизъм. Министерството на здравеопазването на САЩ обаче поясни във връзка с това одобрение, че фолиевата киселина не е лек срещу аутизма.

Тръмп също така заяви, че няма никаква причина да се ваксинират бебетата срещу Хепатит В, допълва Франс прес.

„Хепатит В се предава по полов път. Няма никаква причина едно бебе, което едва-що се е родило, да бъде ваксинирано срещу Хепатит В. Бих казал следователно да се изчака навършването на 12 години, детето бъде добре развито и след това да бъде ваксинирано срещу Хепатит В“, заяви Тръмп по време на събитие, посветено на аутизма, организирано в Белия дом.

Ваксинацията на новородени срещу Хепатит В е препоръчителна в САЩ както в много други страни заради възможността детето да бъде заразено от майка си по време на бременността й или по време на раждането, отбелязва Франс прес.

По повод изявленията на Тръмп Асошиейтед прес коментира, че той използва платформата на президентството, за да промотира недоказани връзки между „Тиленол“ и аутизма, без да предоставя нови доказателства в тази насока.

Тръмп също така изразява неоснователни опасения, че ваксините допринасят за нарастването на случаите на аутизъм, от който днес страда едно на 31 деца в САЩ, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията, добавя агенцията.

Здравният министър на САЩ Робърт Кенеди-младши заяви, че по настояване на Тръмп започва „всеагенционна“ инициатива за идентифициране на всички причини за аутизъм, в която ще участват Националните институти по здравеопазване, Агенцията за храни и лекарства, Центровете за контрол и превенция на заболяванията и още няколко ведомства.

Учените, лекарите и изследователите приписват повишената честота на аутизма в страната на по-голямата осведоменост за това разстройство и на по-новия, широкообхватен „спектър“, използван за поставяне на диагнози на хора с по-леки прояви на аутизъм, отбелязва Асошиейтед прес. Трудно е да се каже дали има и други фактори, допринасящи за това повишение, добавя агенцията.

Администрацията на Тръмп е подложена на огромен натиск от движението на Кенеди „Направете Америка отново здрава“ да даде отговори за причините за отчетеното увеличение на случаите на аутизъм в САЩ през последните години. Експертите казват, че няма единна причина за разстройството и че реториката на Кенеди-младши изглежда игнорира и подкопава десетилетия научни изследвания на генетичните и екологични фактори, които могат да играят роля. Кенеди-младши от години промотира опровергани теории, че ваксините могат да са отговорни за нарастващите нива на аутизъм, отбелязва Асошиейтед прес.

