ИСУЛ с безплатни прегледи за рак на простата през целия ноември

Клиниката по урология и андрология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ обявява безплатни профилактични прегледи за карцином на простатната жлеза през целия месец ноември.

Прегледите ще стартират от 3 ноември 2025 г. и ще продължат до 28 ноември 2025 г. вкл. Те ще се провеждат в Диагностичен кабинет 225 към клиниката (ет. 2, над Спешно отделение).

Прегледите ще се осъществяват всеки работен ден по график. Не е нужно направление от личен лекар, но е задължително предварително записване на тел. 02 9432 224 (между 10:00 и 12:00 ч. всеки работен ден).

За провеждането на прегледите е необходимо пациентите да разполагат с актуално изследване на ПСА (Простатоспецифичен антиген), извършено преди не повече от месец, както и да не са уринирали през последния час и половина.

В безплатните прегледи ще се включи целия екип на Клиниката по урология и андрология. Поводът за инициативата е Световния месец за борба с рака на простатата и международната инициатива MOVEMBER, насочена към мъжкото здраве.

Карциномът на простатната жлеза е второто по честота онкологично заболяване при мъжете. Най-често от рак на простатата боледуват мъже над 60 години, но уролозите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ алармират, че вече нерядко срещат в практиката си и мъже на и под 50-годишна възраст, когато заболяването прочита по-агресивно.

Специалистите от Клиниката по урология и андрология на болницата насочват вниманието на мъже, чиито майки/сестри са били диагностицирани с карцином на гърдата да не пропускат профилактичните прегледи, тъй като е доказано, че съществува генетична връзка между двете заболявания.

В УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ се намира един от големите центрове за съвременна диагностика и лечение туморите на простатната жлеза. Тук е единственото място в България, където е въведена Брахитерапия с ниска мощност на дозата при ранен карцином на простатната жлеза. Става въпрос за иновативен метод на вътретъканно облъчване, при който се избягва операцията и всички произтичащи от нея усложнения. В центъра работят уролози, онколози, лъчетерапевти, медицински физици, ендокринолози, анестезиолози, което позволява целият процес – от диагностичното уточняване до лечението и проследяването да се случва на едно място .