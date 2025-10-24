IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 97

ИСУЛ с безплатни прегледи за рак на простата през целия ноември

Прегледите ще стартират от 3 ноември и ще продължат до 28-ми

24.10.2025 | 17:52 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Клиниката по урология и андрология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“  обявява  безплатни профилактични прегледи за карцином на простатната жлеза през целия месец ноември. 

Прегледите ще стартират от 3 ноември 2025 г. и ще продължат до 28 ноември 2025 г. вкл. Те ще се провеждат в Диагностичен кабинет 225 към клиниката (ет. 2, над Спешно отделение).

Прегледите ще се осъществяват всеки работен ден по график. Не е нужно направление от личен лекар, но е задължително предварително записване на тел. 02 9432 224 (между 10:00 и 12:00 ч. всеки работен ден).

За провеждането на прегледите е необходимо пациентите да разполагат с актуално изследване на ПСА (Простатоспецифичен антиген), извършено преди не повече от месец, както и да не са уринирали през последния час и половина.

В безплатните прегледи ще се включи целия екип на Клиниката по урология и андрология. Поводът за инициативата е Световния месец за борба с рака на простатата и международната инициатива MOVEMBER, насочена към мъжкото здраве.

Карциномът на простатната жлеза е второто по честота онкологично заболяване при мъжете. Най-често от рак на простатата боледуват мъже над 60 години, но уролозите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ алармират, че вече нерядко срещат в практиката си и мъже на и под 50-годишна възраст, когато заболяването прочита по-агресивно.

Специалистите от Клиниката по урология и андрология на болницата насочват вниманието на мъже, чиито майки/сестри са били диагностицирани с карцином на гърдата да не пропускат профилактичните прегледи, тъй като е доказано, че съществува генетична връзка между двете заболявания.

В УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ се намира един от големите центрове за съвременна диагностика и лечение туморите на простатната жлеза. Тук е единственото място в България, където е въведена Брахитерапия с ниска мощност на дозата при ранен карцином на простатната жлеза. Става въпрос за иновативен метод на вътретъканно облъчване, при който се избягва операцията и всички произтичащи от нея усложнения. В центъра работят уролози, онколози, лъчетерапевти, медицински физици, ендокринолози, анестезиолози, което позволява целият процес – от диагностичното уточняване до лечението и проследяването да се случва на едно място .

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ИСУЛ рак на простата безплатни прегледи
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem