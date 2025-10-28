IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Българин опитал да внесе контрабандно в Хърватия парфюми за 1,4 млн. евро

Става въпрос за стоки, за които се подозира, че нарушават права върху интелектуална собственост

28.10.2025 | 10:08 ч. Обновена: 28.10.2025 | 10:15 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Хърватски митничари на граничния контролно-пропускателен пункт Баяково на границата със Сърбия са предотвратили в петък опит на български гражданин да внесе контрабандно в Хърватия 12 189 броя различни парфюми на стойност почти 1,4 милиона евро, съобщи хърватската Митническа администрация, цитирана от хърватските медии.

Служители на Митническата администрация са издали акт за нарушение на българския гражданин за недеклариране на стоки с търговски характер при влизане в митническата територия на Европейския съюз, уточнява хърватският информационен сайт Tportal.

„Става въпрос за стоки, за които се подозира, че нарушават права върху интелектуална собственост. Пазарната стойност на иззетите стоки се определя на около 1 366 000 евро. Митническата администрация призовава всички граждани, транспортни оператори и шофьори да спазват митническите разпоредби и да декларират своевременно всички търговски стоки“, съобщиха вчера от Митническата администрация. 
(БТА)

(БТА)

Тагове:

парфюми контрабанда Хърватия
