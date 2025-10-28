Чести грешки при приема на хранителни добавки

Хранителните добавки са един от най-модерните начини да подкрепим здравето си и да регулираме приема на ценни витамини и минерали. Разбира се, хранителни добавки е важно да се приемат след консултация с лекар, а не да се пият безразборно.

В много случаи обаче малки неща от рутината ни пречат на тялото да използва правилно хранителните вещества. Времето на прием на добавки, дозировката, здравето на червата или дори нивата на стрес могат да играят роля.

Какви могат да бъдат грешките, които допускате при използването на хранителни добавки?

Нискокачествена или лошо усвоима форма на добавка

Някои добавки просто не работят, защото тялото не може да ги усвои добре. Евтините марки често използват синтетични или по-малко ефективни версии на витамини и минерали. Може да приемате добавка всеки ден, но ако формата не е правилна, тялото ви не може да я използва правилно.

Например някои форми на магнезий или B12 преминават директно през организма ви, без да окажат съответното действие. Търсете надеждни сертификати и проверете етикета, за да се уверите, че получавате добавка, която тялото ви действително може да усвои.

Добавки в неподходящо време на деня

Времето е от голямо значение, когато става въпрос за добавки. Някои витамини действат най-добре, когато се приемат с храна, докато други трябва да се вземат на празен стомах.

Мастноразтворимите витамини като D или A се нуждаят от храна, съдържаща мазнини, за да се абсорбират правилно.

