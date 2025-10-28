След оргията: Родители бранят театралната школа и актьора Росен Белов

Софийският градски съд решава днес дали да остави окончателно в ареста д-р Станимир Хасърджиев, актьорът Росен Белов, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския легион. Те бяха задържани по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие.

20-годишно момче е било дрогирано, за да го включат в гей оргия.

Според прокуратурата престъплението е станало в жилището на Хасърджиев. Момчето е успяло да избяга и подало сигнал в полицията.

В началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен и като директор на Националната пациентска организация.

Тази сутрин родители на деца, които се обучават в театралната работилница в читалище "Николай Хайтов", неочаквано подкрепиха Белов.

„Бих говорила за целия екип, от който част е Росен Белов. Нашите преподаватели са едни прекрасни хора, професионалисти, които създават атмосфера на доверие, на сигурност, които успяват да извадят най-доброто от децата, да ги учат на креативност и любов към театъра. Така, че това е причината ние да сме тук в този ранен час, за да изразим подкрепата към школата и към работата на всеки един от преподавателите в тази школа, защото вярваме, че сме направили най-добрия избор за нашите деца“, коментира майка на дете пред bTV.

„Всички деца работят с всички преподаватели доста често. Впечатленията им са прекрасни. Те обичат своите преподаватели, школата, театъра, посочи друг родител.

По думите на родителите децата им са очаровани от работата си с преподавателите и с школата. Те чакали с нетърпение да дойдат събота и да отидат на репетиция. Възрастните притеснения нямат.

"Никога не сме имали никакви притеснения, никакви съмнения, никакви основания дори да се замислим дали средата е безопасна", посочи майка на дете.

„В момента има някакви хипотези. Ние чакаме с нетърпение да видим доказателства по тези хипотези. И ако има престъпление, естествено, че трябва да има наказание. Но ние имаме само положителни впечатления от всичко, което се е случвало тук“, обясниха още родителите.

"Нека да спрем с този лов на вещици, защото ще го отнесат накрая нашите деца", заявиха те.

„Аз не мога да отрека всичко, което в качеството си на професионалист Росен Белов е направил за дъщеря ми - подкрепата, разбирането, актьорската игра, за която с много допринесе. Хората не сме само черно и бяло. Не сме само мрак и само светлина. И е редно да се научим на това. Защото в тая държава от „Осана“ до „Рaзпни го“ има само една крачка. И тук не става дума, че защитаваме поведението на някой, ако то е неадекватно в някаква ситуация. Но искаме да покажем на децата си, че има смисъл да имат глас. Че има смисъл да се борят за това, което им е важно“, заяви майка на дете.

Според нея случващото се превръща в политическа борба.