Когато ChatGPT замества личния лекар: Модерно решение или опасна илюзия?

Все повече хора се самолекуват с помощта на ChatGPT, което крие рискове от грешна диагноза. Увеличават се делата срещу лекари заради грешно самолечение.

Основните причини:

Разклатеното доверие между пациент и лекар.

Ниската здравна култура - щом го пише в интернет, 100% е вярно и сме готови да го браним.

Пороците в здравната система, които като рушат доверието създават предпоставки да търсим информация извън квалифицираните специалисти.

Това обобщи специалистът по медицинско право адвокат Мария Петрова в студиото на на Bulgaria ON AIR. Все по-често в практиката си тя стига до заключението: пациентите си мислят, че знаят повече за дадено заболяване от лекаря им.

"Изследване показва, че над 87% от пациентите, при чуване на диагноза, първото нещо, което правят, е да потърсят информация в Google. С над 6 месеца не започват терапия, търсят нещо алтернативно, като, разбира се, всеки има право на второ мнение, но от специалист", подчерта адвокат Петрова.

Грешно лечение

Тя подчерта, че консултиране с изкуствен интелект (AI) може да доведе до грешно лечение, ако бъде подведен и самият лекар със съобщаване на неверни симптоми, подадени на пациента от ChatGPT.

Завеждане на дела

Адвокатът по медицинско право заяви, че се увеличават делата на хора, които са се допитвали до Google или ChatGPT, лекували са се и след това прехвърлят вината на медицинския екип.

"Как някой да реагира с необходимата грижа, при условие, че не му е дадена достоверна информация... Няма как с глупав въпрос да получим умен отговор. Лекарите, въпреки лошите условия и натовареното ежедневие и администрирането на документи към НЗОК, имат интегритет и етика да изслушват своите пациенти, да не бъдат осъдени или обвинени, че сами са допринесли за страданието си", каза още адвокат Петрова.

В практиката си тя е установила, че пациентите се допитват до изкуствения интелект за заболявания, защото е "безплатно", "бързо" и "дава много информация", а лекарите нямат време за подробни обяснения.

Ролята на социалните мрежи

Адвокат Мария Петрова е категорична, че е задължително да се направи промяна, с която по-строго да се контролират рекламите на лечения в платформи като TikTok.

"Трябва да се дооправи тази норма, защото е доста разтегливо понятие, както и за всички тези снимки "преди и след" в Instagram. Освен регулация на национално ниво, трябва да се намеси и БЛС, това е неетично поднесена, заблуждаваща пациентите информация", на мнение е юристът.