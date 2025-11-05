Асен Василев: Пеевски може да покаже снимки на Рашков и на Марс с ИИ

Бюджетът е толкова скандален, че ще направим специална пресконференция. Четейки го, се чудя дали това е повече наглост и нахалство, или повече некомпетентност. Това заяви пред журналисти лидерът на „Продължаваме промяната“ и депутат от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев.

Управляващите искаха, но не можаха

„Преди малко видяхте, че управляващите искаха, но нямаха желание и гласуваха „въздържал се“ и „против“ майките втората година да получават 100% от средствата“, каза бившият финансов министър относно внесеното от него и група народни представители от ПП-ДБ предложение за промени в Кодекса за социално подпомагане.

Асен Василев отбеляза, че това е един от редките случаи, когато подобно предложение е добре и за бюджета, и за самите семейства, и за работодателите. „Но въпреки, че ГЕРБ заявиха, че това е тяхно предложение от 2016 г., а БСП казаха, че те за това са се борили цял живот, едните гласуваха против, другите се въздържаха и това предложение не мина, което само показва, че управляващите не мислят за българските граждани, а си правят някакви техни тънки партийни сметки“, подчерта той.

Санкциите по "Магнитски"

Явасилев отрече да е преговарял за падане на санкциите по "Магнитски" на Делян Пеевски, за което твърдеше по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Това е абсолютна лъжа", каза Василев. Той заяви, че като служебен министър е предложил решение на Министерски съвет, с което те са били разширени в България, за да се запази българската финансова система.

Според него санкциите са абсолютно справедливи, но България е единствената страна, в която лица по "Магнитски" не са разследвани и осъдени.

Василев отговори на Пеевски

Лидерът на ПП коментира, че Пеевски може да се появи с всякакви снимки, които да покаже на журналистите в Народното събрание, като изтъкна, че вече изкуственият интелект много добре работи и „ще ви покаже Бойко Рашков и на Марс“.