ВСС не се съгласи с орязаните с над 180 млн. евро за съдебната власт в бюджета

Със 180 230 000 евро по-нисък бюджет за съдебната власт предлага Министерството на финансите за 2026 г. Висшият съдебен съвет не се съгласи и на днешното заседание на Пленума не отстъпи от заложеното от него в проектобюджета за догодина, съобщи "Лекс".

През септември ВСС одобри проект на бюджет на съдебната власт за 2026 г. от 996 193 700 евро. Министерството на финансите предлага да е 815 963 700 евро, което е със 180 230 000 евро по-малко.

Най-голямото орязване е по две пера – за капиталови разходи и за персонал. Капиталовите разходи, които ВСС предвиди, са за 72 347 000 евро, докато в проектобюджета за 2026 г. МФ е заложило 30 254 400 евро.

Според разчетите на ВСС за следващата година ще са необходими 836 647 400 евро за персонал като сумата за заплати е 622 274 100 евро. ВСС предвиди и разкриването на нови 152 щата като седем от тях са за съдебни помощници във ВКС, за които са заложени 397 403 евро, за ВАС – 10 места за съдии и едно за счетоводител, като тук сумата е 1 241 083 евро. Необходимостта от още бройки за съдии във ВАС е продиктувана от промените в Закона за държавната собственост, които влязоха в сила преди дни (виж тук). Те предвиждат, че вече ВАС, а не местният административен съд, ще се произнася за отчуждаването на частни имоти за изграждането на национални обекти. С промените беше предвидено задължение за ВСС до 1 януари 2026 г. да обезпечи ВАС с необходимия брой съдии.

За прокуратурата новите места са 61 – 15 прокурорски помощници, 30 деловодители, 13 експерти и трима специалисти, като са необходими 2 135 425 евро за осигуряване на възнаграждения.

За съдилищата са предвидени нови 68 бройки за координатори по медиация, необходимата сума за заплати е 1 823 776 евро.

Пет нови места са предвидени за ВСС – по две за главен експерт съдебна статистика и за съдебна карта и натовареност, и един пиар. Сумата тук е 230 973 евро.

Министерството на финансите обаче предлага да се предвидят средства само за заетите щатове като единственото изключение е ВАС, за където от финансовото ведомство залагат не 10, а 16 нови бройки за съдии, като за целта са заложени допълнителни 2 099 000 евро.

На заседанието днес председателят на бюджетната комисия Стефан Петров сподели, че миналата седмица представители на ВСС са имали среща в Министерството на финансите по повод бюджета. Хората на Теменужка Петкова са се вслушали в някои от аргументите на ВСС и в резултат на това парите за капиталови разходи и за персонал са увеличени с около 9 млн. евро за първото и с около 3 млн. лева по второто перо.

Другото разминаване е по отношение на приходите. В проекта си ВСС заложи 61 355 000 евро, докато МФ предлага 66 468 000 евро, или към 132 млн. лева. Това е по-малко от предвиденото за тази година. В бюджета за 2025 г. бяха гласувани приходи в размер на 152 млн. лв. като според разчетите на ВСС до края на годината неизпълнението ще бъде около 30 млн. лева.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев напомни, че какъв ще е бюджетът на съдебната власт за догодина зависи изцяло от Народното събрание.

На финала ВСС не се съгласи с предложението на финансовото ведомство и гласува, че поддържа своя проект за бюджет.

От обсъжданията не стана ясно ще има ли достатъчно пари за заложеното от ВСС увеличение на заплатите на магистратите и служителите с 18 на сто, ако парламентът одобри варианта на МФ.