В Пловдив вече два хирургични робота оперират онкоболни

В Пловдив вече има два високотехнологични хирургични робота, които работят паралелно и обслужват пациенти с онкологични и сложни оперативни диагнози.

Болница в града въведе втора роботизирана система „Да Винчи", с която разширява възможностите за щадящи операции и намалява времето за изчакване на пациентите.

„Роботът е изключително важен не само за болницата, но и за пациентите, които търсят най-доброто и най-щадящото лечение. През последните години интересът към роботизираните операции расте, защото резултатите са видими – по-бързо възстановяване, по-малка кръвозагуба и по-висока точност при работа с онкологични пациенти", обясни доц. д-р Младен Дойков, уролог и един от лекарите, който оперира със системата.

Въвеждането на втория робот „Да Винчи" дава възможност на екипите по урология, хирургия и гръдна хирургия да извършват повече интервенции паралелно, без да се създават листи на чакащи.

"В един момент срокът за изчакване достигаше до месец и половина - нещо недопустимо при пациенти с онкологични заболявания. С новия робот вече успяваме да съкратим този период до около 20–30 дни, като паралелно в този срок се правят необходимите изследвания и се набавя нужната документация преди интервенцията", допълни доц. Дойков.

„Да Винчи" се използва при лечението както на доброкачествени, така и на злокачествени заболявания в областта на урологията.

Специалистите напомнят, че ранната диагностика е решаваща за намаляване на сериозните последици от рака на простатата. В България ежегодно се регистрират около 3 000 нови случая, а тревожната тенденция е, че заболяването все по-често се открива и при мъже под 50-годишна възраст. Почти половината пациенти получават диагнозата в напреднал стадий, когато лечението е значително по-трудно. /24 часа