Болките в тялото при маникюристите: Защо активното седене става новият стандарт в салоните за красота

Работата на маникюристите изглежда лека отстрани, но тялото усеща друга реалност. Дългите часове над клиента, постоянният наклон напред и статичното напрежение водят до болки в кръста, схванат врат, изтръпнали ръце и умора, която се натрупва ден след ден.
Според физиотерапевти професията „маникюрист“ е сред най-рисковите за проблеми с гръбначния стълб — особено при жени, които работят 6–10 часа върху неподходящ работен плот за маникюр, в ограничено пространство и почти непрекъснато в една и съща позиция. Именно затова много специалисти започват да търсят ергономичен стол за маникюристи, който да намали напрежението в тялото още през първите работни часове.
През последната година все повече салони за красота въвеждат активно седене — динамичен начин на работа, при който тялото извършва леки микродвижения. Така стойката е по-естествена, мускулите са по-активни, а гърбът се натоварва значително по-малко.
Една от българските компании, които стоят зад тази промяна, е „Столето“ (Stoleto) – производител на динамични столове, разработени съвместно с физиотерапевти. Техният специализиран стол за маникюристи вече се използва в десетки салони в страната.
Защо традиционните столове вредят на маникюристите
Повечето маникюристи работят в:
• неправилна и наклонена поза
• напрежение в кръста, раменете и горната част на гърба
• практически нулева подвижност
Тази статична позиция води до:
• хронични болки
• деформации в гръбначния стълб
• постоянна умора
• блокирано кръвообращение
• „изключени“ мускули
Тялото на маникюриста просто не е създадено да стои часове в тази поза.
Точно затова много професионалисти преминават към специализиран стол за маникюр, който осигурява повече свобода на движение и комфорт.
Какво представлява активното седене?
За разлика от обикновения стол, активният стол не държи тялото „заключено“. Вместо това позволява:
• плавно движение по време на работа
• естествена смяна на позициите
• активиране на мускулите
• намаляване на болките в кръста, врата, гърба и главата
• правилна стойка без усилие
• по-малко умора след края на деня
Много маникюристки споделят, че с активното седене:
- изгарят калории през целия работен процес
- започват да оформят коремна преса
- дишат по-добре
- им остава повече енергия след работа
Това превръща активния стол за салон за красота в истински инструмент за здраве.
Истинско мнение от маникюрист: „Столът предлага забавление, успокоение, почивка и тренировка“
Маникюристката Диляна Желева споделя своя реален опит:
„Столът не е тежък и сама го прехвърлям – много важно за малките салони. Не заема място, сглобяването е елементарно.
При пилене, лакиране и рисуване нямам никакви проблеми.
Има стопери отпред и отзад — няма шанс да се забия в клиента.
Столът предлага забавление, успокоение, почивка и тренировка! А когато клиентът избира цвят, аз се люлея леко – това ме успокоява и активира мускулите.
Най-якото е, че има безплатен тест период във вашия салон
Фактът, че има различни пози на седене, също много ми хареса“
Ревюто е ценно, защото идва от човек, който работи по 8–10 часа дневно.
Защо „Столето“ печели популярност в салоните за красота
• динамична конструкция, подходяща за малки пространства
• стабилни стопери за пълна безопасност
• разработено с физиотерапевти
• признато от 19 международни терапевти
• българска изработка
• активира мускулите и подобрява стойката
• подобрява кръвообращението и лимфния поток
• естествено изгражда правилни навици на седене
• намалява умората и повишава концентрацията
„Столето“ е отличено като „Най-бързо развиваща се фирма“ (2024) и „Най-иновативна компания на България“ (2025) — силно доказателство за ефективността на активното седене.
Активният стол за маникюристи Столето вече се превръща в предпочитан избор за салоните, които искат да осигурят комфорт и здраве на своя екип.
Активното седене – новата грижа в салоните за красота
Все повече маникюристи търсят начин да работят по-леко, безболезнено и по-продуктивно. Динамичният стил на работа не само предпазва от болки, но и подобрява концентрацията, комфорта и качеството на услугата.
А когато професионалистът се чувства добре — клиентите усещат разликата.
