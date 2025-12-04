Болките в тялото при маникюристите: Защо активното седене става новият стандарт в салоните за красота

Работата на маникюристите изглежда лека отстрани, но тялото усеща друга реалност. Дългите часове над клиента, постоянният наклон напред и статичното напрежение водят до болки в кръста, схванат врат, изтръпнали ръце и умора, която се натрупва ден след ден.

Според физиотерапевти професията „маникюрист“ е сред най-рисковите за проблеми с гръбначния стълб — особено при жени, които работят 6–10 часа върху неподходящ работен плот за маникюр, в ограничено пространство и почти непрекъснато в една и съща позиция. Именно затова много специалисти започват да търсят ергономичен стол за маникюристи, който да намали напрежението в тялото още през първите работни часове.

През последната година все повече салони за красота въвеждат активно седене — динамичен начин на работа, при който тялото извършва леки микродвижения. Така стойката е по-естествена, мускулите са по-активни, а гърбът се натоварва значително по-малко.

Една от българските компании, които стоят зад тази промяна, е „Столето“ (Stoleto) – производител на динамични столове, разработени съвместно с физиотерапевти. Техният специализиран стол за маникюристи вече се използва в десетки салони в страната.

Защо традиционните столове вредят на маникюристите

Повечето маникюристи работят в:

• неправилна и наклонена поза

• напрежение в кръста, раменете и горната част на гърба

• практически нулева подвижност

Тази статична позиция води до:

• хронични болки

• деформации в гръбначния стълб

• постоянна умора

• блокирано кръвообращение

• „изключени“ мускули

Тялото на маникюриста просто не е създадено да стои часове в тази поза.

Точно затова много професионалисти преминават към специализиран стол за маникюр, който осигурява повече свобода на движение и комфорт.

Какво представлява активното седене?

За разлика от обикновения стол, активният стол не държи тялото „заключено“. Вместо това позволява:

• плавно движение по време на работа

• естествена смяна на позициите

• активиране на мускулите

• намаляване на болките в кръста, врата, гърба и главата

• правилна стойка без усилие

• по-малко умора след края на деня

Много маникюристки споделят, че с активното седене:

- изгарят калории през целия работен процес

- започват да оформят коремна преса

- дишат по-добре

- им остава повече енергия след работа

Това превръща активния стол за салон за красота в истински инструмент за здраве.

Истинско мнение от маникюрист: „Столът предлага забавление, успокоение, почивка и тренировка“

Маникюристката Диляна Желева споделя своя реален опит:

„Столът не е тежък и сама го прехвърлям – много важно за малките салони. Не заема място, сглобяването е елементарно.

При пилене, лакиране и рисуване нямам никакви проблеми.

Има стопери отпред и отзад — няма шанс да се забия в клиента.

Столът предлага забавление, успокоение, почивка и тренировка! А когато клиентът избира цвят, аз се люлея леко – това ме успокоява и активира мускулите.

Фактът, че има различни пози на седене, също много ми хареса“

Ревюто е ценно, защото идва от човек, който работи по 8–10 часа дневно.

Защо „Столето“ печели популярност в салоните за красота

• динамична конструкция, подходяща за малки пространства

• стабилни стопери за пълна безопасност

• разработено с физиотерапевти

• признато от 19 международни терапевти

• българска изработка

• активира мускулите и подобрява стойката

• подобрява кръвообращението и лимфния поток

• естествено изгражда правилни навици на седене

• намалява умората и повишава концентрацията

„Столето“ е отличено като „Най-бързо развиваща се фирма“ (2024) и „Най-иновативна компания на България“ (2025) — силно доказателство за ефективността на активното седене.

Активният стол за маникюристи Столето вече се превръща в предпочитан избор за салоните, които искат да осигурят комфорт и здраве на своя екип.

Активното седене – новата грижа в салоните за красота

Все повече маникюристи търсят начин да работят по-леко, безболезнено и по-продуктивно. Динамичният стил на работа не само предпазва от болки, но и подобрява концентрацията, комфорта и качеството на услугата.

А когато професионалистът се чувства добре — клиентите усещат разликата.

Ако сте маникюрист и усещате болки в кръста, вижте специалния стол за маникюристи - Ergo Active Nails на www.stoleto.bg.