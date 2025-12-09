Костадин Ангелов: Ще бъдат вдигнати заплатите на медсестрите, акушерките и младите лекари

Правителството е осигурило необходимите средства за увеличение на възнагражденията на медицинските сестри, акушерките и професионалистите по здравни грижи у нас. Това посочи днес пред журналисти в парламента председателят на Комисията по здравеопазване Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) след гласуването на първо четене на проекта на държавния бюджет от бюджетната комисия.

"Искаме да се обърнем към всички заявили да протестират утре професионалисти по здравни грижи и медицински сестри. Възнагражденията, които те трябва да получат ще бъдат осигурени през преструктурирането на европейски програми в размер на 100 млн. евро, които ще отидат за всички работещи български медицински сестри, акушерки и професионалисти по здравни грижи в системата на българското здравеопазването, както за болнична помощ така и за доболнична медицинска помощ", каза Ангелов.

Той цитира данни от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, според който у нас работят близо 30 000 медицински сестри и около 6000 специализанти.

Ангелов заяви, че общият размер на средствата, които ще бъдат осигурени за трудовите възнагражденията на работещите в сектор "Здравеопазване", се формират по няколко различни механизма - 100 млн. евро през оперативната програма и 60 млн. евро чрез Министерството на здравеопазването, които ще бъдат разпределени в две посоки. Едната посока е за второстепенни разпоредители, където влизат "Бърза помощ", работещите в държавните психиатрични клиники и белодробни болници, докато останалите 30 млн. евро ще са за млади лекари, работещи в болничната помощ.

"Отделно за младите лекари има още 30 млн. лева за тази година, догодина ще са повече в евро, които да бъдат отново за трудови възнаграждения за работещите в сектор "Здравеопазване", каза Ангелов.

Той добави, че има и още 215 млн. евро, които са в бюджета на НЗОК за увеличаване на клиничните пътеки с 10 процента, уточнявайки, че тези средства ще бъдат използвани основно за трудови възнаграждения.

"Така че считам че няма място за тревога, няма място за притеснение. Средствата са подредени по по-различен и по-бюджетен и приемлив начин за всички участвали в тристранното сътрудничество партньори и мисля че българските лекари и медицински сестри трябва да бъдат спокойни", каза той.

Ангелов уточни, че идеята е да бъдат достигнати първоначално обявените 1550 евро като начална основна заплата на професионалистите по здравни грижи.

"Те ще бъдат достигнати с тези средства и с увеличението на клиничните пътеки. Няма място за никакво притеснение", каза той, добавяйки че това е резултат от договорката между работодатели и синдикати да няма вписани в закона размери на възнаграждения, а те да се определят по пътя на колективното трудово договаряне, като е в други европейски страни.