Добрин Иванов, АИКБ: Има структурен дисбаланс в бюджета на НЗОК

Коригираната план-сметка беше приета в комисии в парламента днес. Добрин Иванов от АИКБ обясни в предаването "Денят ON AIR" защо е гласувано “против”.

"Ние гласувахме "против" бюджета на Здравната каса, "за" бюджета на ДОО и се въздържахме от подкрепа на държавния бюджет. Изтъкнахме мотивите си по време на заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество. Против бюджета на НЗОК гласувахме, защото той до голяма степен прилича на бюджета, който беше оттеглен", обясни изпълнителният директор на АИКБ.

Иванов все пак подчерта, че в бюджета има повече пари от миналата година - около 382 млн. лева, което е с 8,5% повече и не са разпределени по различен начин в сравнение с досегашното разпределение на средствата".

Структурен дисбаланс в бюджета на НЗОК

Изпълнителният директор на АИКБ каза още, че основната критика е по отношение на структурния дисбаланс в бюджета на Здравната каса.

“Акцентът и приоритетът е болничната помощ, лечение и лекарствените средства. Докато профилактиката и превенцията на заболяванията са неглижирани и недофинансирани", изтъкна Иванов пред Bulgaria ON AIR.

По думите на Иванов на днешното заседание е станало ясно, че ще бъдат финансирани младите медици с около 60 млн. евро.

"Всъщност 30+30, като тези 260 млн. евро, които бяха прехвърляни като целева субсидия към бюджета на Здравната каса от Министерството на здравеопазването, са отпаднали, тъй като няма достатъчно гаранции и яснота как ще стигнат до лекарите. Ще се разчита и на допълнително финансиране в размер на 100 млн. евро от ОП "Човешки ресурси", с които да се финансират обучения и развие на уменията", обяви Иванов.

Кой е по-добрият бюджет?

"Новият бюджет е по-добър от оттегления от гледна точка на работодателите, защото са изпълнени нашите основни искания", посочи представителят на АИКБ. Иванов заяви, че има напрегнати приходи.

"Особено в частта с ДДС, тъй като те растат с 30% в сравнение с очакваното изпълнение през 2025 г. Подобна счетоводна хватка беше използвана и през 2024 г. по отношение на бюджета за 2025 г., т.е. завишават се приходите, за да могат да покрият очакваните разходи. През 2025 г. НАП и Агенция "Митници" се мобилизираха", обобщи изпълнителният директор на АИКБ.

