Не ядете месо? Яжте тези високопротеинови храни

Протеинът е от съществено значение за изграждането на мускули, възстановяването на тъкани, поддържането на хормоните и запазването на костите здрави. Макар месото да е добре известен източник на протеин, то не е единственият – нито дори най-здравословният начин да задоволите протеиновите си нужди. Добре съставена високопротеинова диета без месо може да бъде също толкова ефективна и дори да донесе допълнителни ползи.

Защо месото не е единственият източник на качествени протеини?

Разнообразните растителни протеини са в изобилие: храни като бобови култури, ядки, семена, тофу, киноа и пълнозърнести храни са богати на протеини и лесно могат да подпомогнат високопротеиновите диети и цели.

Някои растителни протеини са „пълноценни“: докато много растителни протеини не съдържат една или повече есенциални аминокиселини, определени храни – като соя (тофу, темпе), киноа и сейтан – съдържат и деветте или могат да се комбинират в храненията, за да се постигне пълен аминокиселинен профил, според Health.com.

Ползи за околната среда и здравето: Преминаването към растителни източници на протеини може да намали приема на наситени мазнини и да намали въздействието върху околната среда, например по-ниски емисии на парникови газове.

Предимства за храносмилането и метаболизма: Много растителни протеини се съдържат в храни, богати на фибри, които поддържат здравето на червата и помагат за регулиране на кръвната захар.

Храни с високо съдържание на протеини (без месо)

Ето списък с животински (без месо) и растителни протеини, които можете да използвате за приготвяне на храни с високо съдържание на протеини:

