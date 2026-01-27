IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кои храни и билки помагат при хипертония?

Добавете ги към менюто си

27.01.2026 | 00:05 ч. 1
Снимка: istock

Представете си силата, с която водата преминава през маркуч – колкото по-голямо е налягането, толкова по-голямо е натоварването. По сходен начин работят и кръвоносните съдове. Когато кръвното налягане е високо, сърцето трябва да полага повече усилия, за да изпомпва кръвта. С течение на времето това може да увреди стените на съдовете и да увеличи риска от сърдечни заболявания, инсулт, проблеми с бъбреците и други усложнения.

Хипертонията често е наричана „тихият убиец“, защото в много случаи няма ясно изразени симптоми.

Въпреки това, малки, но постоянни промени в начина на живот могат значително да помогнат за по-добър контрол на кръвното налягане.

Храни, които подпомагат здравословното кръвно налягане

Изборът на храни, богати на калий, магнезий, антиоксиданти и омега-3 мастни киселини, може да помогне за отпускане на кръвоносните съдове и по-лесен кръвоток.

Полезни храни, които да включите

  • Листни зелени зеленчуци – спанак, кейл, лапад и манголд съдържат калий и магнезий, които подпомагат баланса между натрий и течности в организма.
  • Цитрусови плодове – портокали, лимони и грейпфрути са богати на витамин C и растителни съединения, които подкрепят сърдечното здраве.
  • Мазна риба – сьомга, скумрия и сардини доставят омега-3 мастни киселини, които могат да намалят възпаленията и да подобрят еластичността на съдовете.
  • Бобови култури – леща, боб и нахут са богати на фибри и растителни протеини, които се свързват с по-ниски стойности на кръвното налягане.
  • Горски плодове и киви – съдържат антиоксиданти и биоактивни вещества, които подпомагат функцията на кръвоносните съдове.
  • Банани – удобен и достъпен източник на калий, който помага за неутрализиране на ефекта на натрия.

Източник: Храни и билки, които помагат при високо кръвно

хипертония билки сърце
