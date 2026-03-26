Чайове за енергия и добро храносмилане през пролетта

За повече свежест всеки ден

26.03.2026 | 04:10 ч. 0
Снимка: istock

Пролетта е сезонът на обновлението. Сменяме гардероба си, но и нашите хранителни навици, рутина. За да бъдем в добра форма, ще добавим към менюто си повече свежи и леки храни, но и някои чайове, които са идеални за пролетния сезон.

Кои са те?

1. Чай от лайка – за спокоен сън

Ако пролетта ви е натоварена откъм задължения, то лайката е вашия избор за релаксиращ чай. Този нежен цветен и ароматен чай е известен със своите успокояващи ефекти, помагайки за намаляване на стреса и подобряване на качеството на съня благодарение на антиоксиданти като апигенин.

Какво прави:

  • Насърчава релаксацията и по-добрия сън;
  • Помага за облекчаване на тревожността и стреса;
  • Подпомага храносмилането и намалява подуването на корема;
  • Идеален за: отпускане след дълги пролетни дни.

2. Чай от мента – за храносмилане и намаляване на подуването на корема

Чувствате се малко летаргични след зимата? Чаят от мента е невероятно освежаващ и чудесен за червата ви. Неговият естествен ментол помага за отпускане на мускулите, участващи в храносмилането, което го прави ефективен за намаляване на подуването на корема, газовете и дискомфорта, сочат изследвания.

Какво прави:

  • Успокоява храносмилателната система и облекчава подуването на корема;
  • Създава усещане за свежест, енергия;
  • Може да помогне за облекчаване на главоболие и умора;
  • Идеален е за пиене след хранене или като рестартиране в средата на деня.

Източник: Чайове за пролетта – при умора, за добър сън и метаболизъм

Тагове:

пролет пролетна умора чай от мента
