Полезни храни и напитки с диуретичен ефект

Задържането на излишни течности в организма е често срещан проблем, който може да причини подуване, усещане за тежест и дискомфорт. Причините могат да са нездравословно хранене, липса на физическа активност, хормонални проблеми, заболявания, прием на медикаменти и други.

За някои храни, билки и подправки е известно, че имат лек диуретичен ефект и подпомагат организма да изхвърля излишната вода.

Те не само намаляват усещането за подуване, но и доставят ценни витамини и минерали, които подпомагат здравето. Вижте кои, освен краставиците, марулите, динята, ягодите, пъпеша и тиквичките да добавите към менюто си.

Глухарче

Една от най-използваните билки е глухарчето, особено в микс от билки в чайове, някои хранителни добавки за отводняване. Листата му са богати на витамини A, C и K, както и на минерали като калий и желязо. Калият е особено важен, защото подпомага водно-солевия баланс в организма и противодейства на загубите, които могат да настъпят при повишено отделяне на урина. Затова глухарчето се счита за по-балансиран диуретик в сравнение с някои синтетични средства.

Магданоз

Той също има силно присъствие в западната фитотерапия. Магданозът съдържа големи количества витамини C, K и фолиева киселина, както и антиоксиданти. Освен че подпомага изхвърлянето на излишни течности от организма, магданозът подкрепя имунната система и има благоприятно действие върху кръвоносните съдове.

Източник: 8 храни и напитки с диуретичен ефект