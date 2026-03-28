Ледени билкови кубчета при подпухнало лице

В домашната грижа за кожата вероятно всяка жена е пробвала масаж на лицето с кубче лед. Вече се продават и силиконови стикери за лице, които, ако се напълнят с вода, билкова отваря или алое вера и се замразят, са още по-удобни за употреба.

Тази практика, която често се нарича skin icing, тъй като комбинира охлаждането на кожата с „лечебните“ свойства на натурални билки и отвари, когато решим да ползваме такива. Ефектът е видим почти веднага върху лицето ни.

Билковите кубчета лед (или стикове) често съдържат едни от най-полезните съставки за кожата, които се влагат в маски за лице, серуми, кремове и т. н.

Какви са ползите от билковите ледени кубчета за лице?

Едно от най‑бързите и забележими предимства на такива билкови ледени кубчета е способността им да намаляват подпухналостта и торбичките под очите. Когато студеният куб попада върху кожата, той предизвиква стесняване на кръвоносните съдове, което намалява задържането на течности и подпухването.

Това е особено полезно сутрин или след дълъг ден, когато зоната около очите изглежда уморена. Освен това имаме усещането, че умората от очите е снета.

След охлаждането студът също така помага да стегнем порите на лицето и прави кожата да изглежда по‑гладка и по‑равна. Това временно стягане също намалява прекомерното омазняване и помага продуктите за грижа за кожата, като серуми и кремове, да се абсорбират по‑добре.

