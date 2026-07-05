Кога напрежението в работата се превръща в хроничен стрес?

Стресът на работното място не е само личен проблем на служителите, а сериозен оперативен риск за всяка организация. Това коментира психологът и психотерапевт Цветелина Ненова в неделното издание на "България сутрин" по Bulgaria ON AIR.

"Стресът на работното място е дисбаланс, разлика между изискванията и ресурса, с който те могат да бъдат посрещнати. В зависимост от индивидуалните особености на човека, той може да се прояви по различен начин - при един човек, в един екип или в цялата организация. Затова говорим за стреса като за нещо, което трябва да се разглежда и на организационно, а не само на индивидуално ниво", обясни Ненова.

Първите сигнали често остават скрити

По думите ѝ първите признаци, че в една организация има проблем със стреса, невинаги идват под формата на директни оплаквания от служителите. Много по-често напрежението се вижда през зачестили конфликти, повече грешки, спад в ангажираността, по-малко отговорност и влошаване на работната атмосфера.

Затова, според Ненова, компаниите трябва да наблюдават не само отделния служител, а и динамиката в екипите, както и цялостния организационен климат.

"Има области, които функционират изцяло в стресови условия - например транспортът и логистиката, където стресът е ежедневие: постоянни промени, конфликти и неочаквани ситуации. Самото естество на работата е такова. Подобно е и в здравеопазването, където човешкият живот е в ръцете на лекарите. Там не можем да премахнем натоварването, но можем да го разпределим и управляваме по-добре", посочи тя.

Кога напрежението се превръща в хроничен стрес?

Разликата между временното напрежение и хроничния стрес е в продължителността му и в усещането за контрол. Когато задачите са ясни, правилата - предвидими, а целите - постижими, стресът може дори да действа мотивиращо и да води до по-добри резултати.

Проблемът започва, когато условията постоянно се променят, липсва последователност в управлението или служителите не знаят какво точно се очаква от тях.

Сред факторите, които най-силно засилват напрежението, психологът открои усещането за несправедливост. По думите ѝ хората понасят много по-лесно високото натоварване, ако работата е организирана честно, отколкото когато виждат фаворизиране, неравномерно разпределение на задачите или двойни стандарти.

Цената, която компаниите плащат

Продължителният стрес има сериозни последици както за служителите, така и за самите компании. Ненова подчерта, че именно мениджърите трябва да следят за промени в екипа, за поведението на хората и за това дали даден служител е подходящ за ролята, която изпълнява.

"Мениджърите са тези, които трябва да следят дали в екипа има промяна, каква е тя, дали човекът е подходящ за работата и дали може да се справя. В крайна сметка не е въпрос само на отделния служител - цялата организация трябва да гледа на стреса като на нещо, което трябва да бъде проследявано, диагностицирано и вземано предвид, защото той рядко се вижда в отчетите, но винаги има цена, която се плаща", коментира тя.

Според специалиста компаниите трябва редовно да анализират факторите, които пораждат напрежение - от стила на управление и микромениджмънта до справедливото разпределение на работата и яснотата на поставените цели.

Ненова отбеляза още, че понякога проблемът не е нито в служителя, нито в самата работа, а в несъответствието между ролята и човека, който я изпълнява.