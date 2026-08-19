Чантите на райета превзеха лятото

В разгара на лятото сме, но на хоризонта се появяват все повече тенденции в света на модата и красотата. През този сезон има голямо разнообразие от хитови маникюри, обувки, поли, рокли.

Но сега е време централно внимание да заеме и един аксесоар.

Естествено, дамските чанти се носят на първо място за практичност - побират всичките ни неща и с тях е по-удобно, отколкото със сакове, раници и т.н.

Но освен това, дамската чанта си е истински моден аксесоар - допълва тоалета, подчертава някои цветове и кройки, изпъква като едно истинско бижу, прави ни елегантни.

През този летен сезон огромен хит стават чантите на цветни райета, съобщиха от британското издание на "Cosmopolitan".

През студените сезони се залага повече на класическите черни кожени чанти или дамски чанти в по-тъмни нюанси. Но за топлите месеци е идеално да изберете шарени, весели и изпъкващи чанти. И затова сега чантите на райета са навсякъде.

Колкото повече цветове съчетават и колкото по-шарено изглеждат, толкова по-добре. Може да се сдобиете с чанта от мънисто в синьо, зелено, оранжево, розово, жълто, червено, лилаво и т.н.

Естествено, може и да заложите на класиката - райета в 2-3 цвята.

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