Семейна вражда парализира империята зад Ray-Ban

Доказвайки, че истината може да бъде по-странна от измислицата, каращите се наследници, управляващи една от най-големите италиански компании, Delfin, надделяха над телевизионния сериал "Succession".

Хитовата драма разказва как четирима братя и сестри се борят за контрол над семейната си империя, докато Delfin - компанията за слънчеви очила, банково дело и недвижими имоти на стойност 55 милиарда евро, се превърна в бойно поле за осем наследници. На всеки от тях са дадени равни дялове от основателя и патриарха на семейството, Леонардо Дел Векио, който почина през 2022 г. на 87-годишна възраст.

Борбата за контрол парализира холдинговата фирма, изградена от нулата от Дел Векио

Тя притежава най-голямата компания за очила в света, EssilorLuxottica - от своя страна собственик на Ray-Ban и Oakley - и има дялове в множество италиански банки, което я прави ключов корпоративен играч.

"Равните права на глас са прекрасни, ако могат да доведат до единодушно вземане на решения, но лесно могат да доведат до задънена улица - трябва да изберете наследник и да го направите рано", коментира Роберта Кривеларо от италианската адвокатска кантора Withers, която консултира семейни фирми относно наследяването, пред The Times.

Дел Векио раздели дяловете в Delfin между шестте си деца от три съпруги, вдовицата си и нейния син от предишен брак - оставяйки след себе си борд, който се бори за дивиденти, заплащане и изкупуване след смъртта му.

Най-известният от наследниците е Леонардо Мария Дел Векио, чийто начин на живот е като изваден от сценария на Succession. Запален колекционер на Ферари, 31-годишният е разследван за катастрофа с участието на неговото Ферари Пуросанге в Милано през ноември. Той е и запален диджей и е бил домакин на рапъра 50 Cent в нощния си клуб в Милано. Младият Дел Векио се превърна в основна фигура в клюкарските списания, откакто се бори в съда с бившата си партньорка, модел, инфлуенсър и участник в Big Brother, за попечителство над детето им.

Опитът му да откупи двама от другите братя и сестри тази година, за да вземе контролен дял в Delfin, беше контриран от Роко Базилико, неговият нископрофилен доведен брат от Лос Анджелис, който договори сделка с Meta за производство на умни очила.

Говорейки за любовта си към Италия, Дел Векио каза на интервюиращ тази година:

"Получих много от тази страна и е задължение и чест да дам нещо в замяна."

Вътрешните борби в Delfin са предупреждение за легионите от семейни фирми в Италия, изправени пред смяна на поколенията, според Карло Вердоне, ръководител на индустриалната асоциация Federitaly.

"10% от семейните фирми в Италия се управляват от шефове на седемдесет години, това е сериозен проблем", казва той.

Асоциацията на семейните фирми Aidaf заяви, че една трета от семейните компании са се сблъскали с промяна на поколенията до 2034 г.

"Установяването на равни правомощия за вземане на решения винаги е грешка, защото хората имат различни способности и защото съществува риск от вето, което може да бъде използвано от по-слабите членове", обяснява Алесандро Миничили, професор по корпоративно управление в университета "Бокони" в Милано.

Дел Векио не са единствената италианска индустриална династия, която се отдава на вътрешни борби

Семейство Аниели е затънало в съдебни дела и спорове за наследство след смъртта през 2003 г. на своя патриарх Джани, който превърна Fiat в мощния автомобилен производител на страната.

"Виждал съм фирма с петима наследници да се срива в ликвидация, защото единият постоянно е налагал вето върху решението на останалите четирима", казва консултантът по богатство Маурицио Куарта. "От друга страна, работих с металургична компания, която вече е в пето поколение семейно управление, което е огромен успех."

Куарта припомня как Силвио Берлускони, един от най-успешните медийни магнати в Италия, да не говорим за министър-председателите, е осигурил безпроблемно и безпроблемно предаване на наследството на децата си, когато е починал през 2023 г.

В завещанието си Берлускони внимателно разделя дяловете в холдинговата си компания Fininvest, за да остави на двете си деца от първия брак, Марина и Пиер Силвио, общ контролен дял от 53%, награда за установените и висши позиции, които са заемали в компаниите на Fininvest.

Трите деца на Берлускони от втория му брак, които не са имали роли в компаниите, са получили общ миноритарен дял, който въпреки това ги е оставил богати за цял живот.

Кривеларо казва, че трикратният министър-председател и собственик на най-голямата частна телевизионна мрежа в страната е усвоил изкуството на плана за наследяване.

"Силвио Берлускони избра навреме, много преди да напише завещанието си", отбелязва тя.

Дел Векио се съгласява. През януари той каза с нотка на завист, че предаването на Берлускони е било "наследяване, което е работило добре".