Класация: Кои са най-безопасните градове за пътуване в Европа?

Дубровник е най-безопасният град в Европа, според ново проучване на туроператора Riviera Travel, който представи класацията си за най-безопасните градове на континента. Въпреки че фактори като дейности, време и бюджет обикновено оформят съображенията за почивка, безопасността също е жизненоважен фактор при резервирането на следващата ви почивка. Знанието, че сте в относително сигурен град, може да улесни много пълноценната ви почивка и да се насладите на нея.

Индексът за най-безопасни дестинации оценява европейските градове въз основа както на ръста на престъпността през последните пет години, така и на текущото ниво на престъпност, за комбиниран резултат за безопасност. Най-ниското число показва най-безопасната дестинация, базирана на най-ниското ниво на престъпност.

„Тези открития потвърждават, че Европа предлага отлична култура и красота, както и несравнима безопасност. От средновековния чар на Дубровник до невероятния силует на Прага, изпълнен с шпили, и живописната красота на Цюрих, най-безопасните дестинации в Европа ви позволяват да се разхождате свободно със спокойствие“, каза Джоан Лин, ръководител на европейския продукт в Riviera Travel, пред Euronews Travel. „Въпреки че нашите открития класират тези градове като най-безопасните в Европа, важно е все пак да се вземат предпазни мерки и да сте бдителни, когато посещавате нови дестинации.“

Кои градове са най-безопасните в Европа?

Въпреки че европейските градове обикновено са относително безопасни в сравнение с градовете в света като цяло, следните дестинации издигат безопасността на следващото ниво.

Дубровник

Дубровник, един от най-популярните градове в Хърватия, е и най-безопасният в нея, според Riviera Travel, с общ резултат за безопасност от 44,1. Градът, наречен „Перлата на Адриатика“, е обект на световното наследство на ЮНЕСКО заради добре запазения си укрепен Стар град и изключителната средновековна архитектура.

Въпреки че е една от най-добрите парти дестинации на континента, настоящото ниво на престъпност се счита за много ниско като количеството престъпления, наблюдавани през последните пет години, също е ниско.

Безопасната нощна разходка е възможна, дори и ако си сам, като градът е много удобен за пешеходци, а Старият град има особено добре осветени улици.

Дубровник е насърчил много силно чувство за общност, според Lonely Planet. Той е особено гостоприемен за туристите, като същевременно защитава жителите, създавайки сигурна среда за посетителите. Насилствените престъпления са рядкост, въпреки че все още могат да се случат дребни престъпления като джебчийство, както и случайни туристически капани и таксиметрови измами.

Талин

Талин заема второ място в индекса за безопасни дестинации, с общ резултат за безопасност от 55,8 и много ниски текущи нива на престъпност. Градът е една от най-безопасните столици в Северна Европа.

Старият град е друг обект на световното наследство на ЮНЕСКО, като е изключително добре запазен пример за средновековен северноевропейски търговски град. Много местни жители, особено тези в сферата на услугите и туризма, владеят добре английски език, което улеснява туристите да поискат помощ, ако е необходимо.

Приложения за таксита като Bolt предлагат услуги „Жени за жени“, които позволяват на жените пътници специално да поискат превоз от жени шофьори.

Високоефективните обществени услуги и системата за електронно управление на Естония също така насърчават безопасността, като същевременно гарантират, че достъпът до услуги и информация онлайн обикновено е доста лесен.

Варшава

Варшава се класира на трето място в индекса с общ резултат за безопасност от 60,2. Въпреки че градът е отбелязал умерен ръст на престъпността през последните пет години, той все още има много ниско в момента.

Значителната следвоенна реконструкция и стилните съвременни квартали привлякоха тълпи от посетители, желаещи да разгледат възстановените исторически квартали.

Изобилното присъствие на общинска полиция, както и добре осветените обществени пространства, допринесоха за това пътуващите да се чувстват в безопасност дори когато се разхождат из Варшава през нощта, според Travel Ladies. Увеличените доходи на домакинствата и икономическият растеж, заедно с намаляващата безработица в Полша, също са намалили нивата на престъпност, според Statista.

Прага

На четвърто място в индекса за безопасни дестинации е Прага, с общ резултат за безопасност от 50,9. Подобно на Варшава, Прага е отбелязала умерен ръст на престъпността през последните пет години, въпреки че в момента все още поддържа много ниски нива на престъпност.

Наречена „Градът на стоте кули“, Прага предлага примамлива комбинация от зрелищни забележителности и безопасност.

Правоприлагащите органи са проактивни и ефективни в справянето с джебчийските кражби и други престъпления, както и в поддържането на реда, според Prague Views, като градът разполага и с добра система за наблюдение. Липсата на големи напрежения и силните системи за социална подкрепа също допринасят за безопасността, като жителите и посетителите на Прага също са като цяло по-наясно със заобикалящата ги среда.

Краков

Още един полски град влиза в класацията. Краков заема пето място с общ резултат за безопасност от 64,3. Градът в момента има ниско ниво на престъпност, с умерено увеличение през последните пет години.

Това се дължи главно на високото полицейско присъствие, според Visit Krakow, особено в туристическите райони, което осигурява засилено чувство за сигурност и обезкуражава престъпността.

Подобно на Дубровник, Старият град и други ключови туристически центрове са претъпкани и добре осветени. Местните власти и служби имат богат опит в справянето с често срещани туристически проблеми. Общественият транспорт също е безопасен, дори през нощта.

Амстердам

Амстердам се нарежда на шесто място, с умерен ръст на престъпността през последните пет години, заедно с ниско ниво на престъпност в момента.

Според Ultimate Party Experiences, холандците имат особено високо доверие в полицията. Това прави свидетелите и жертвите на престъпления в Амстердам по-склонни да съобщават за инциденти, което спомага за намаляване на общата престъпност. Амстердам също така има по-толерантен и либерален подход към неща като секс работата и употребата на канабис, което помага за намаляване на вероятността от престъпления, свързани с тези дейности.

Общата спокойна и глобална атмосфера на града, както и подходът „живей и остави другите да живеят“, насърчават приобщаването и по-високата безопасност, със силно чувство за общност и подкрепа.