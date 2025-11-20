Премахнаха "То" на Стивън Кинг от книжарниците в Русия

Руският превод на романа на американския автор Стивън Кинг „То“ е свален от продажба на пазарите Ozon и Wildberries и от книжарниците, съобщава ТАСС.

Преди това беше съобщено за премахването на романа на Кинг от книжарниците в Новосибирска област.

„Управителят каза, че има заповед за премахване на романа на Кинг и че той няма да се продава. Това не е решение на който и да е издател, а общо решение относно конкретно произведение“, съобщиха от един магазин пред Infopro54.

Telegram каналът „Siberian Express“ отбеляза, че романът е изчезнал от пазарите, въпреки че англоезичното издание остава налично.

Причините за премахването на романа от продажба са неизвестни. Пресслужбата на обединените компании Wildberries и Russ заяви, че „стриктно спазва“ руското законодателство и не позволява продажбата на „продукти, забранени в Руската федерация или от правилата на платформата“. Конкретното нарушение на закона от „То“ обаче не беше обяснено.

Потребители, които съобщиха за изчезването на книгата от магазините в социалните мрежи, отбелязаха, че романът „съдържа препратки към нетрадиционна сексуална ориентация“.

Романът „То“ е публикуван през 1986 г. от Viking Press. В историята седем деца в Дери, Мейн, сформират „Клуба на губещите“, за да се борят със свръхестествено същество, известно като „То“, което приема формата на страховете на жертвите си – обикновено клоун. Романът включва и сцени на групова оргия с участието на тийнейджъри и сцена на побой на гей мъж.