"Най-отдалеченият Airbnb в света“: Плаваща хижа с една спалня без телефон и Wi-Fi

Ако искате да се откъснете от света, докато сте заобиколени от планини и сняг, Плаващата ледникова хижа е идеална за това. Разположена в Източна Гренландия, уникалното място за настаняване е описано от BBC като "едно от най-дивите Airbnb-та в света“.

Хижата се гордее с невероятни си гледки към ледници и айсберги и е единствена по рода си в страната.

Хижата е разположена на плаваща палуба на изолиран фиорд и е с шестоъгълна форма, здраво закотвена и свързана с близките скали с две въжета.

Стъкленият таван предлага гледки към синьото небе и звездите.

Посетителите могат да се потопят в околната среда и да се впуснат в дейности, включително разходки по ледниците, ледени пещери и риболов. При повече късмет може да се наблюдава и Северното сияние.

Мястото е толкова отдалечено, че единственият метод за комуникация е сателитен телефон. Устройството се свързва с орбитиращи сателити вместо с кули.

Вътре в хижата има малка печка за готвене и мивка, както и тоалетна за компостиране. В шкафовете се намират и кухненски принадлежности като прибори и кошчета за боклук. Разполага и с малка тераса, където гостите могат да седят навън и да се насладят на гледката. До леглото има дори дупка за риболов на лед с ширина 180 мм.

Хижата е оборудвана с основни неща, но... няма душ.

Вместо да се къпят, туристите могат да използват "леденото море".

Най-близкото селище, Сермилигаак, се намира по източното крайбрежие и има малко население от 209 души. На близо 500 мили се намира следващата най-близка общност, Итоккортормиит, която се състои само от 345 души.

"Тук ви очакват епични гледки, спокойствие и магия!", е кратката обява на Airbnb.

Изглежда е напълно резервирано, а следващата свободна нощувка за един човек е от 2 до 3 юли и е на цена 783 паунда.